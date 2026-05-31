Pune Airport Threat : पुणे विमानतळावर हाय अलर्ट! गुवाहटीला जाणाऱ्या विमानात आढळली धक्कादायक चिठ्ठी, प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण, तपास सुरू

पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शुक्रवारी सकाळी एक धक्कादायक घटना घडली. गुवाहाटीला जाणाऱ्या प्रवासी विमानाच्या टॉयलेटमध्ये एका चिंता वाढवणारी चिठ्ठी सापडल्याने विमानतळावर खळबळ उडाली. विमानात बसलेल्या सर्व प्रवाशांना तातडीने खाली उतरवण्यात आले आणि संपूर्ण विमानाची कसून तपासणी करण्यात आली..मिळालेल्या माहितीनुसार एका कंपनीचे विमान सकाळी ७ वाजता पुण्याहून गुवाहाटीकडे उड्डाण करणार होते. सर्व प्रवासी विमानात बसले असताना, सकाळी साडेसहा ते पावणे सातच्या दरम्यान एअर होस्टेसने नियमित तपासणीसाठी टॉयलेटची पाहणी केली. त्यावेळी तिला एक चिठ्ठी आढळली, ज्यावर ठळक अक्षरात ‘बॉम्ब’ असे लिहिले होते..एअर होस्टेसने तात्काळ पायलट आणि विमानतळ सुरक्षा यंत्रणेला याची माहिती दिली. सुरक्षा प्रोटोकॉलनुसार विमान धावपट्टीवरून एका निर्जन भागात हलवण्यात आले. सर्व प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. लगेचच बॉम्ब शोधक पथक तसेच अन्य सुरक्षा यंत्रणांनी विमानात आणि प्रवाशांच्या सामानाची सखोल तपासणी सुरू केली. .Pune Hospital Bomb Scare: उषाकिरण रुग्णालयातील बाथरूममध्ये टायमर लावलेले स्फोटक सापडल्याने हडपसरमध्ये खळबळ, पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त.सुमारे एक तास चाललेल्या या तपासणीत विमानात कोणतीही संशयास्पद वस्तू, स्फोटक पदार्थ किंवा बॉम्ब आढळून आला नाही. ही फक्त एक खोटी धमकी असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर सर्वजण सुटकेचा नि:श्वास सोडला.तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर विमानाला गुवाहाटीच्या दिशेने रवाना करण्यात आले. मात्र, या घटनेमुळे विमान उशिराने सुटले. .तपास सुरूविमानातील प्रवाशांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या घटनेप्रकरणी विमानतळ पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही चिठ्ठी कोणी, कोणत्या हेतूने ठेवली याचा तपास विमानतळ पोलिसांकडून सुरू आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रवाशांच्या माहितीच्या आधारे आरोपीचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.