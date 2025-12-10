पुणे विमानतळ बनलंय तस्करीचा अड्डा! बँकॉकवरुन आलेल्या प्रवाशाकडून २.२९ कोटींचा गांजा जप्त

पुणे विमानतळावर गांजा तस्करीचा प्रयत्न उघड झाला आहे. बँकॉकवरून आलेल्या एका प्रवाशाकडून तब्बल २.२९ कोटी रुपये किमतीचा गांजा जप्त करण्यात आला आहे. एअर इंटेलिजन्स युनिटने ही कारवाई केली आहे. या प्रवाशाला ताब्यात घेण्यात आलं असून पुढील तपास सुरु केला आहे. पुणे विमानतळावर मोठ्या प्रमाणात गांजा आढळून आल्याने विविध चर्चाही सुरु झाल्या आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बँकॉकवरून पुण्यात आलेल्या येत असलेल्या प्रवाशाच्या बॅगमध्ये असल्याची माहिती एअर इंटेलिजन्स युनिटला मिळाली होती. त्यानंतर त्यांनी या ठिकाणी पोहोचत प्रवाशांची तपासणी सुरु केली. त्यावेळी एका प्रवाशांची हालचाल संशयास्पद असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे त्याची बॅग तपासण्यात आली. त्यावेळी त्याच्याकडे गांजा आढळून आला. त्याची किंमत बाजारात अंदाजे २.२९ कोटी रुपये असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..Pune Airport Road Crash : मद्यधुंद चालकाची बेफाम गाडी; एअरपोर्ट रस्त्यावर तीन वाहनांचा अपघात; विमानतळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल!.एअर इंटेलिजन्स युनिटच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ प्रवाशाला अटक केली असून त्याचे कोणाशी संपर्क होते? तो यापूर्वीही अशा तस्करीत सामील होता का? हा गांजा भारतात कुणाकडे पोहोचवणार होता, याचा तपास सुरु आहे. या तस्करीमागे मोठे रॅकेट कार्यरत असण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे..Pune News: पुणे विमानसेवा विस्कळीतच, दोन दिवसात ३८ विमाने रद्द, प्रवाशांचा विमानतळावर खोळंबा Airport | Sakal News.एअर इंटेलिजन्स युनिट आणि सीमाशुल्क विभागाने अशी तस्करी रोखण्यासाठी विमानतळावरील तपासणी अधिक कडक केली असून संशयास्पद प्रवाशांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे विमानतळावरील गस्त आणि नजर अधिक तीव्र करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.