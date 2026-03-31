पुणे

Pune Airport News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! चार नव्या शहरांसाठी पुण्याहून उड्डाण; उन्हाळी हंगामात १५ नवीन स्लॉटना मंजुरी..

Domestic flight expansion from Pune India: पुणे विमानतळावरून बागडोगरा, सोलापूर, तिरुपती व मंगळूरकडे नव्या उड्डाणांना हिरवा कंदील; डीजीसीएकडून उन्हाळी हंगामात १५ अतिरिक्त स्लॉट मंजूर
Pune Airport

Pune Airport

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे विमानतळाच्या उन्हाळी हंगामात प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. यंदाच्या वेळापत्रकात बागडोगरा, सोलापूर, तिरुपती आणि मंगळूर या चार नवीन शहरांसाठी विमानसेवा सुरू होणार असून, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) १५ नवीन स्लॉटना मंजुरी दिली आहे.

