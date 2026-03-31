Pune Airport News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! चार नव्या शहरांसाठी पुण्याहून उड्डाण; उन्हाळी हंगामात १५ नवीन स्लॉटना मंजुरी..

पुणे : पुणे विमानतळाच्या उन्हाळी हंगामात प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. यंदाच्या वेळापत्रकात बागडोगरा, सोलापूर, तिरुपती आणि मंगळूर या चार नवीन शहरांसाठी विमानसेवा सुरू होणार असून, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) १५ नवीन स्लॉटना मंजुरी दिली आहे..पुणे विमानतळ प्रशासनाने २९ मार्च २०२६ पासून नवीन उन्हाळी वेळापत्रक लागू केले आहे. यानुसार, एक मेपासून १५ अतिरिक्त स्लॉट कार्यान्वित होतील, ज्यामुळे विमानतळाची एकूण स्लॉट क्षमता २३५ वर पोहोचणार आहे. सध्या २१६ स्लॉटचा वापर सुरू असून, उर्वरित स्लॉट विमानांच्या उपलब्धतेनुसार नवीन कंपन्यांना दिले जातील. या विस्तारामुळे दिल्ली, बंगळूर, हैदराबाद आणि चेन्नई यांसारख्या मेट्रो शहरांच्या फेऱ्यांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती विमानतळ प्रशासनाने दिली..पुण्याची देशांतर्गत कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. १५ अतिरिक्त स्लॉटमुळे सोलापूर, तिरुपती आणि मंगळूर यांसारख्या नवीन मार्गांवर सेवा सुरू होण्यास मदत होईल.- संतोष ढोके, संचालक, पुणे विमानतळ..असे आहेत नवे मार्गबागडोगरा : एअर इंडियासोलापूर व तिरुपती : स्टार एअरमंगळूर : फ्लाय ९१वाढीव फेऱ्या : स्पाइसजेट (कोलकता), आकासा एअर (वाराणसी) आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेस (बंगळूर).