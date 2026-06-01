Pune Airport Expansion: पुणे विमानतळ विस्तारीकरणाच्या प्रक्रियेला गती; संरक्षण दलाच्या ४० एकर जागेसाठी हालचाली, कशासाठी आहे जागेची आवश्यकता ?

पुणे: पुणे विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. विस्तारीकरणासाठी एकूण ३०० एकर जागेची आवश्यकता असून, त्यातील संरक्षण दलाची ४० एकर जागा मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या जागेच्या हस्तांतरणासाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ पातळीवर चर्चेला सुरुवात झाली असून, नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यासाठी पाठपुरावा करीत आहेत. .पुण्यातील वाढती प्रवासी संख्या आणि विमानांची वर्दळ पाहता विमानतळाचा विस्तार करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी एकूण ३०० एकर भूसंपादनाची गरज आहे. यामध्ये २६० एकर जागा ही खासगी मालकीची तसेच राज्य शासनाच्या अन्य विभागांची आहे. तर, उर्वरित ४० एकर जागा ही संरक्षण दलाच्या मालकीची आहे..पुणे विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी ३०० एकर जागेची आवश्यकता आहे. यापैकी ४० एकर जागा ही संरक्षण दलाच्या अखत्यारीत येते. संरक्षण दलाची ही जागा मिळविण्यासाठी वरिष्ठ स्तरांवर चर्चा सुरू झाल्या आहेत.- मुरलीधर मोहोळ, नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री.जागेची आवश्यकता का ?विमानतळाचे विस्तारीकरण करताना धावपट्टीचे विस्तारीकरण होणार.खासगी हेलिकॉप्टर व विमानांसाठी स्वतंत्र टर्मिनल,विमानांची देखभाल-दुरुस्तीसाठी 'मेंटेनन्स, रिपेअर अँड ओव्हरहॉल'पार्किंग बे व रिमोट बे निर्माण केली जाणारखासगी विमान, हेलिकॉप्टरसाठी स्वतंत्र टर्मिनल.पुण्याहून खासगी हेलिकॉप्टर व चार्टर विमानांची (नॉन-शेड्यूल ऑपरेटर) संख्या वाढत आहे. अशा वाहतुकीसाठी विमानतळावरच स्वतंत्र जनरल एव्हिएशन टर्मिनल बांधले जाणार आहे.स्वतंत्र टर्मिनल झाल्यास खासगी हेलिकॉप्टर व विमानांचे संचलन आणखी सुरळीत होईल.विमानांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी पहिल्यादांच स्वतंत्र 'मेंटेनन्स, रिपेअर अँड ओव्हरहॉल' देखील (एमआरओ) बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. हे झाल्यास पुणे विमानतळावरच विमानांची दुरुस्ती व देखभाल केली जाईल..