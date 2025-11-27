Pune Airport : ऐन वेळेवर वैमानिकांचा उड्डाणास नकार! पुणे विमानतळावर काय घडलं? खरं कारण ऐकून थक्क व्हाल

पुणे : ‘माझ्या कामाचे तास संपले आहे. मी पुढील उड्डाण करणार नाही,’ असे सांगून दोन वैमानिकांनी उड्डाणास नकार दिला. त्यामुळे पुणे-दिल्ली व पुणे-अमृतसर विमानाला तीन तासांपेक्षा अधिक विलंब झाला. प्रवाशांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर विमान कंपनीने अन्य वैमानिकाचा शोध घेतला. वैमानिक आल्यानंतर उड्डाण झाले. विमानाला उशीर झाल्याने पुणे विमानतळावर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. .प्रसंग पहिलाविमानतळाच्या सकाळच्या सत्रात पुणे-दिल्ली विमानाला वारंवार उशीर होत आहे. मात्र, मंगळवारी इंडिगोचे पुणे-दिल्ली (६ई२२८५) विमानाचे सकाळी आठ वाजून ४० मिनिटांनी उड्डाण अपेक्षित होते. मात्र, वैमानिकाने ‘फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन्स’च्या नियमांचे पालन करत दिल्लीसाठी उड्डाण करण्यास नकार दिला.विमानाला उशीर होत असल्याने प्रवाशांनी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरीत गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. अर्धा-एक तासात वैमानिक उपलब्ध होऊ शकला नाही. दरम्यान, विमानतळावर नोटम (नोटीस टू एअरमेन) सुरू झाले. त्यामुळे नागरी विमानांची वाहतूक साडेअकरापर्यंत बंद झाली. ११ वाजून ४० मिनिटांनी विमानाचे दिल्लीसाठी उड्डाण झाले. दिल्लीला जाणाऱ्या प्रवाशांचा तीन तास खोळंबा झाला..प्रसंग दुसरापुणे-अमृतसर इंडिगोच्या (६ई-७२१) विमानाचे पुण्याहून मध्यरात्री दोन वाजून ५५ मिनिटांनी उड्डाण नियोजित होते. मात्र, या वैमानिकानेही कामाचे तास संपले असून, ‘एफडीटीएल’चा दाखला देत अमृतसरला जाण्यास नकार दिला.या विमानासाठी प्रवासी रात्री बाराच्या सुमारासच दाखल झाले होते. सकाळी साडेसहाच्या सुमारास दुसरा वैमानिक उपलब्ध झाल्यावर अमृतसरला उड्डाण झाले. याचा प्रवाशांना मोठा फटका बसला..Uruli Kanchan Crime : शिवीगाळ, दमदाटी करून चाकुने पोटात, हातावर वार करून जिवे ठार मारण्याचा प्रयत्न.‘फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन’चे नवे नियमवैमानिकांना थकवा येऊ नये व वाहतूक सुरक्षित व्हावी, यासाठी एक नोव्हेंबरपासून ‘डीजीसीए’ने नवीन नियम लागू केले..दिवसातील कालावधी : १० तासरात्रीच्या उड्डाणांसाठी कठोर नियम केले आहेत. रात्री दोन ते सकाळी सहापर्यंत हा काळ ‘विंडो ऑफ सर्केडियन लो’ मानला जातो. यावेळी मानवी शरीराची नैसर्गिक सतर्कता सर्वांत कमी असते. म्हणून रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या लँडिंगची संख्या कमी केली आहे. पूर्वी सहा होती आता दोन लँडिंगपर्यंत बंधन घालण्यात आले.सलग रात्रीच्या ड्यूटीची संख्या कमी केली आहे.साप्ताहिक विश्रांतीपूर्वी ३६ तास, आता ४८ तास..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.