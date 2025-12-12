पुणे

Pune Leopard Rescue: ८ महिन्यांचा पाठलाग, ३० जणांचे पथक, ८० फूट बोगदा… पुणे विमानतळावर बिबट्या मोहिमेचा सिनेमॅटिक क्लायमॅक्स!

Pune leopard rescue news in marathi: तांत्रिक अडथळे पार करत ३० जणांच्या पथकाने ८० फूट बोगद्यात बिबट्याला हाकलून दिला, पुणे विमानतळावरील थरारक शेवट...
Pune Airport leopard

esakal

Sandip Kapde
Updated on

अनेक तांत्रिक अडथळे आणि जोखीम

एप्रिल २०२५ पासून हा बिबट्या विमानतळाच्या संवेदनशील भागात फिरत होता. तो भूमिगत बोगदे, दाट झुडपे आणि मानवी वावर कमी असलेल्या भागांचा आधार घेऊन विमानतळात प्रवेश करत होता आणि बाहेर पडत होता. विमानतळाच्या विस्तीर्ण आणि अत्यंत सुरक्षित क्षेत्रामुळे त्याला पकडणे अत्यंत क्लिष्ट काम होते. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने मोहीमेत अनेक तांत्रिक अडथळे आणि जोखीम होती.

