Pune Leopard Rescue: ८ महिन्यांचा पाठलाग, ३० जणांचे पथक, ८० फूट बोगदा… पुणे विमानतळावर बिबट्या मोहिमेचा सिनेमॅटिक क्लायमॅक्स!

अनेक तांत्रिक अडथळे आणि जोखीमएप्रिल २०२५ पासून हा बिबट्या विमानतळाच्या संवेदनशील भागात फिरत होता. तो भूमिगत बोगदे, दाट झुडपे आणि मानवी वावर कमी असलेल्या भागांचा आधार घेऊन विमानतळात प्रवेश करत होता आणि बाहेर पडत होता. विमानतळाच्या विस्तीर्ण आणि अत्यंत सुरक्षित क्षेत्रामुळे त्याला पकडणे अत्यंत क्लिष्ट काम होते. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने मोहीमेत अनेक तांत्रिक अडथळे आणि जोखीम होती..पिंजरे लावून बिबट्यावर सतत नजरमोहीमेदरम्यान वन विभागाने कॅमेरा ट्रॅप, लाइव्ह कॅमेरे आणि मोठे पिंजरे लावून बिबट्यावर सतत नजर ठेवली होती. त्याच्या संभाव्य सर्व मार्ग बंद करून मजबूत करण्यात आले. बोगद्यांच्या आतल्या हालचाली अचूक समजण्यासाठी अतिरिक्त कॅमेरे आणि ट्रॅप पुन्हा बसवण्यात आले..रणनीती आखलीअखेर ११ डिसेंबर २०२५ रोजी रात्री सुमारे तीस सदस्यांचे संयुक्त पथक तयार करण्यात आले. पथकाने बिबट्याला सुमारे ८० फूट लांबीच्या एका बोगद्यात हाकलण्याची रणनीती आखली. नियंत्रित वातावरणात त्याला ट्रान्क्विलायझर डार्ट मारून बेशुद्ध करण्यात आले आणि नंतर सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले..RESQ च्या देखरेखीतबिबट्याला बेशुद्ध केल्यानंतर त्याची प्रकृती तपासण्यात आली. तो पूर्णपणे निरोगी असल्याचे आढळले. सध्या त्याला RESQ च्या देखरेखीत ठेवण्यात आले असून, लवकरच त्याला पुणे विभागातील योग्य जंगल परिसरात सोडले जाईल..पुण्यातील पहिलीच घटनाविमानतळासारख्या अत्यंत संवेदनशील ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात समन्वय साधून बिबट्या सुरक्षित पकडण्याची ही पुण्यातील पहिलीच घटना मानली जात आहे. या यशस्वी मोहिमेमुळे विमानतळावरील कर्मचारी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठा दिलासा मिळाला आहे..