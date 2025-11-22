प्रसाद कानडेपुणे : पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ (टॅक्सी वे क्रमांक के -४) गुरुवारी रात्री दीडच्या सुमारास पुन्हा बिबट्या आढळून आला. गेल्या दोन दिवसांत दोन वेळा बिबट्याचे दर्शन येथे घडले आहे. पुणे विमानतळावरून विमानांची सर्वांत जास्त वाहतूक ही रात्रीच्या वेळी होते. बिबट्या ज्या ठिकाणी आढळून आला, त्या ठिकाणाहून काही अंतरावरच पार्किंग बे क्रमांक ८, ९ व १० आहेत. रात्रीच्या वेळी या तिन्ही बेवर विमाने थांबली होती. सुदैवाने बिबट्या धावपट्टीवर आला नाही..पुणे विमानतळाच्या परिसरातून गायब झालेला बिबट्या याच आठवड्यात दोनदा धावपट्टीजवळ आढळून आला. मंगळवार व गुरुवारच्या मध्यरात्री बिबट्या टॅक्सी वे - ४च्या परिसरात आढळून आला.सर्वांत आधी हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाला बिबट्या आढळून आला. त्यानंतर गुरुवारी मात्र ग्राउंड स्टाफच्या काही कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब आली. सुदैवाने यावेळी धावपट्टी रिकामी होती. मात्र, धावपट्टी जवळचे के ४ हे ठिकाण समांतर ‘टॅक्सी वे’ टर्मिनलला जोडणारा आहे..वन विभागाच्या पत्राची दखल नाहीवन विभागाने यापूर्वी जेव्हा बिबट्या आढळून आला होता, त्यावेळी विमानतळ प्रशासनाला लोहगावच्या दिशेने असणाऱ्या विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीची डागडुजी करण्यासंदर्भात कळविले होते. मात्र, अद्याप ती भिंत तशाच स्वरूपात आहे. विमानतळ प्रशासनाने त्या पत्राची दखल घेतलेली नाही. त्याच भिंतीच्या माध्यमातून बिबट्या लोहगाव येथून पुन्हा विमानतळाच्या आत दाखल झाला असल्याचे वन विभागाचे म्हणणे आहे. के ४ या जागेच्या जवळील भुयारी ड्रेनेजच्या पाइपला जाळ्या लावल्या आहेत. त्यामुळे तिथून पुढे जाण्याचा मार्ग बंद झाला आहे.पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ पुन्हा बिबट्या आढळून आला आहे. त्याला पकडण्यासाठी लोहगावच्या परिसरात पिंजरे लावले आहेत. कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून त्याच्यावर नजर ठेवली जात आहे. धावपट्टीच्या खालच्या बाजूस असलेल्या भुयारी गटारालादेखील जाळ्या लावून बंद केल्या आहेत.- मंगेश ताटे, सहाय्यक वनसंरक्षक, वन विभाग, पुणे.Satara Crime:'घरफोडी करणारी टोळीला पकडले'; बोरगाव पोलिसांची कामगिरी, साडेआठ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.धावपट्टीजवळ बिबट्याचा वावर असणे हे विमान व प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे. हवाई दल, विमानतळ प्रशासन व वन विभाग यांनी एकत्रित मोहीम राबवून बिबट्याला पकडावे.- धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ, पुणेबिबट्याचे क्षेत्र वाढलेविमानतळाच्या आत व लोहगावच्या परिसरात आढळून आलेला बिबट्या हा एकच आहे. वन विभाग त्यावर लक्ष ठेवून आहे. हा बिबट्या दहा दिवसांनी पुन्हा विमानतळावर दाखल झाला आहे. त्यावरून बिबट्याचे क्षेत्र वाढले असल्याचा अंदाज वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.