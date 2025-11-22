पुणे

Pune Airport : पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीपर्यंत बिबट्या, दोन दिवसांत दुसऱ्यांदा दर्शन; रात्री दीडची घटना, सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर

Leopard Sighted Near Pune Airport Runway : पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ (टॅक्सी वे के-४) गुरुवारी रात्री पुन्हा बिबट्या आढळून आला, ज्यामुळे विमान वाहतूक आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे.
Leopard Sighted Near Pune Airport Runway

Leopard Sighted Near Pune Airport Runway

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रसाद कानडे

पुणे : पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ (टॅक्सी वे क्रमांक के -४) गुरुवारी रात्री दीडच्या सुमारास पुन्हा बिबट्या आढळून आला. गेल्या दोन दिवसांत दोन वेळा बिबट्याचे दर्शन येथे घडले आहे. पुणे विमानतळावरून विमानांची सर्वांत जास्त वाहतूक ही रात्रीच्या वेळी होते. बिबट्या ज्या ठिकाणी आढळून आला, त्या ठिकाणाहून काही अंतरावरच पार्किंग बे क्रमांक ८, ९ व १० आहेत. रात्रीच्या वेळी या तिन्ही बेवर विमाने थांबली होती. सुदैवाने बिबट्या धावपट्टीवर आला नाही.

Loading content, please wait...
pune
Leopard
Airport
pune airport

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com