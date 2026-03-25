Pune Airport: नवीन सेक्टरची शक्यता धूसर; पुणे विमानतळाच्या उन्हाळी हंगामाला २९ मार्चपासून सुरुवात

पुणे : पुणे विमानतळाचा उन्हाळी हंगाम २९ मार्चपासून सुरू होत आहे. आखाती देशात सुरू असलेले युद्ध, इंधनाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे महागलेला हवाई प्रवास, शिवाय विमान कंपन्यांचे घटते उत्पन्न यामुळे यंदाच्या उन्हाळी हंगामात पुण्याहून नवीन सेक्टर सुरू होण्याची शक्यता धूसर आहे..उलट प्रवाशांचा प्रतिसाद कमी लाभत असलेले सेक्टर बंद वा त्याची वारंवारता कमी होण्याची शक्यता अधिक असल्याचे मत हवाई वाहतूक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धाचा फटका भारतातील हवाई वाहतूक कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. युद्धामुळे प्रवाशांनी आखाती देशातील प्रवास टाळला आहे..Pune News: पुणे विमानतळ 'एएसक्यू' सर्वेक्षणात पहिले; पाचपैकी मिळवले ४.९६ गुण, सेवेच्या दर्जात सातत्याने वाढ!.अनेक कंपन्यांना याच सेक्टर मधून उत्पन्न मिळत होते. मात्र, प्रवास थांबला असल्याने मोठ्या प्रमाणात मिळणारे उत्पन्न बुडत आहे. त्यामुळे बहुतांश कंपन्यांनी उन्हाळी हंगामात नफा देणाऱ्या सेक्टरवरच लक्ष केंद्रित केले आहे..पुण्याहून दिल्ली, बेंगळूर, हैदराबाद, चेन्नई आदी शहरे सोडली तर अन्य शहरांना जोडणाऱ्या विमान सेवेला प्रवाशांचा फार चांगला प्रतिसाद नसतो. त्यामुळे काही शहरांना दिवसातून दोन किंवा तीन विमानांची उड्डाणे होतात. काही शहरांसाठी पुण्याहून एकाच विमानांचे उड्डाण होते. अशा सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे..स्लॉट बुक, मात्र सेवा नाहीसध्याची परिस्थिती कंपन्यांच्या दृष्टीने फायद्याची नसल्याने काही विमान कंपन्या स्लॉट बुक करून ठेवतील. मात्र, प्रत्यक्षात त्या सेक्टरवर विमानसेवा सुरू करणार नाही. पुणे विमानतळाचा उन्हाळी हंगाम हा सप्टेंबर २६ पर्यंत असणार आहे. दरम्यान परिस्थिती बदलली तर संबंधित स्लॉटचा वापर करून विमानसेवा सुरू करण्याचा मानस विमान कंपन्यांचा असू शकतो.

पंधरा नवीन स्लॉट 'हवेतच' पुणे विमानतळाला हवाई दलाने १५ नवीन स्लॉट मंजूर केले पण त्याची अंमलबजावणी यंदाच्या उन्हाळी हंगामात होण्याची शक्यता नाही. एप्रिलमध्ये पुणे विमानतळाच्या धावपट्टीचे नूतनीकरणाचे (रीकारपेंटिंग) काम होणार आहे. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून विमानतळ प्रशासन व विमान कंपन्यांनी विमानसेवा बाधित न करता, हे काम करण्याची विनंती हवाईदलाला केली आहे. त्यानुसार नोटम (नोटीस टू एअरमन) या वेळेत धावपट्टीचे काम होईल. त्यामुळे नवीन स्लॉट वाढले तर विमानाची वाहतूक वाढेल अशा स्थितीत विमानांची वाहतूक वाढविणे व्यवहार्य नसल्यानेच १५ नवीन स्लॉट लागू होणार नाहीत..का होऊ शकतो परिणाम िवमानांच्या इंधनाचे दर वाढल्याने कंपन्यांचा परिचालनाचा (ऑपरेटिंग) खर्च वाढला. ज्या मार्गांवर प्रवाशांचा प्रतिसाद कमी आहे, तिथे विमान चालवणे तोट्याचे ठरत आहे. खाती देशांतील युद्धामुळे हवाई मार्ग बदलावा लागत असल्याने प्रवासाचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढले आहेत. पुणे विमानतळाच्या उन्हाळी हंगामाचा प्रस्ताव 'डीजीसीए'ला पाठवला आहे..त्यांच्याकडून प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे कोणत्या नवीन सेक्टरवर विमानसेवा सुरू होईल, हे सांगता येणार नाही. - संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता, पुण्याहून नवीन सेक्टर सुरू होईल याची शक्यता कमीच वाटते. कंपन्या सध्या सुरू असलेल्या सेक्टरचे अवलोकन करून काही सेक्टरची सेवा कमी किंवा थांबवू शकतात. - धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ.