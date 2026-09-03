Pune Airport: ३५० रुपयांचे भाडे थेट ६५० वर; पुणे विमानतळावरील टॅक्सी शुल्कावर राजू शेट्टी आक्रमक

पुणे : पुणे विमानतळावर उतरल्यानंतर ओला, उबर किंवा इतर खासगी टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची विमानतळ प्राधिकरण आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. .Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला.विमानतळाच्या टर्मिनल गेटमधून टॅक्सीने ‘पिक-अप’ केल्यास प्रवाशांना २०० ते ३०० रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागत असल्याचे सांगत त्यांनी स्वतःचा अनुभव समाजमाध्यमांवर व्यक्त केला. मात्र विमानतळ प्रशासनाने असे कोणतेही शुल्क आकारत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे..पुणे विमानतळावरून दररोज ३० हजारांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ते मंगळवारी दिल्लीहून मध्यरात्री दोन वाजता पुणे विमानतळावर दाखल झाले. विमानतळाच्या आगमन द्वारापासून शासकीय विश्रामगृहापर्यंतचे टॅक्सीचे भाडे ॲपवर ३५० ते ३७५ रुपये दाखवत होते. मात्र, विमानतळाच्या गेटवरून टॅक्सी घेतल्याने त्यांना प्रत्यक्षात ६५० रुपये द्यावे लागले. यात २७५ रुपये केवळ विमानतळ टर्मिनलचे भाडे म्हणून वसूल करण्यात आले. सर्वसामान्य प्रवाशांना जड सामानासह ६०० मीटर पायी चालणे शक्य नसल्याने हा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागत आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने या ठिकाणी मक्तेदारी निर्माण करून प्रवाशांना वेठीस धरल्याचा आरोप केला आहे..विमानतळ प्रशासन अशा कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारत नाही. टॅक्सी चालकांनी किती दर आकारावेत हा संबंधित प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपनीचा प्रश्न आहे. टर्मिनलमधून प्रवाशांना घेऊन जाणे ही संबंधित कंपनीची प्रीमियम सेवा आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून जास्तीची रक्कम घेतली असेल. हा प्रश्न विमानतळ प्रशासनाच्या अखत्यारीतला नाही.- संतोष ढोके, विमानतळ संचालक, पुणे.Jalna News: SRPFच्या २४ वर्षीय जवानाने झाडून घेतली गोळी, दीड वर्षांपूर्वी झालेला भरती; काय घडलं?.दररोज १२ ते १५ लाखांची लूटपुणे विमानतळावर दररोज ५ ते ७ हजार टॅक्सी टर्मिनलच्या आतून घेण्यासाठी येतात. एका वाहनामागे २७५ रुपये या हिशोबाने दररोज १२ ते १५ लाख रुपयांची वसुली प्रवाशांच्या खिशातून केली जात आहे. या खासगी कंत्राटी पद्धतीत राज्यातील अनेक बडे नेते, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी या वेळी केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.