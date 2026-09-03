पुणे

Pune Airport: ३५० रुपयांचे भाडे थेट ६५० वर; पुणे विमानतळावरील टॅक्सी शुल्कावर राजू शेट्टी आक्रमक

Raju Shetti Questions Extra Taxi Charges at Pune Airport: पुणे विमानतळावर टॅक्सी पिकअपसाठी २००-३०० रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क; राजू शेट्टींचा संगनमतातून प्रवाशांची लूट केल्याचा आरोप
Pune Airport Taxi Charges Under Scrutiny as Raju Shetti Alleges Extra 275 Rupees Fee on Ola Uber Passengers

Pune Airport Taxi Charges Under Scrutiny as Raju Shetti Alleges Extra 275 Rupees Fee on Ola Uber Passengers

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुणे विमानतळावर उतरल्यानंतर ओला, उबर किंवा इतर खासगी टॅक्सीने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची विमानतळ प्राधिकरण आणि कंत्राटदारांच्या संगनमताने आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

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