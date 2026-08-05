Pune Dams Water Level : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! चारही धरणे 100% भरली; पण आज 'या' भागात पाणीच नाही

पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करणारी खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर ही चारही धरणे शंभर टक्के भरल्याने पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात गेल्या तीन दिवसांपासून सातत्याने रिपरिप स्वरूपाचा पाऊस सुरू असल्याने जलसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यंदाचा धरणांतील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल १२ टक्क्यांनी अधिक असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, खडकवासला धरणातून मुठा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू आहे..हवामान विभागाचा इशाराकोकण तसेच मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथ्यांवर जोरदार पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज रायगड आणि पुणे जिल्ह्यांच्या घाटमाथा भागांसाठी हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. या भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली असून नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..याशिवाय रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक घाटमाथा, सातारा घाटमाथा आणि कोल्हापूर घाटमाथा या भागांसाठी जोरदार पावसाच्या शक्यतेमुळे यलो अलर्ट कायम ठेवण्यात आला आहे. तसेच पूर्व विदर्भातील गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता असल्याने त्या भागांसाठीही यलो अलर्ट देण्यात आला आहे..Pune Railway: प्रवास संपला, पण बेडशीट घरी! रेल्वेत प्रवाशांची ‘हातसफाई’; पुणे स्थानकातून तब्बल तीन कोटींचे अंथरुण-पांघरुण, टॉवेल चोरले.पश्चिम पुण्यात आज पाच तास पाणीपुरवठा बंददरम्यान, पुण्यातील पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रातील ५०० एमएलडी क्षमतेच्या टाकीची तातडीची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्यामुळे आज पश्चिम पुण्यातील अनेक भागांचा पाणीपुरवठा दुपारी २ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत बंद राहणार आहे..या कामामुळे एसएनडीटी परिसर, कर्वे रस्ता, एरंडवणे, वारजे, औंध, खडकी, बोपोडी, विद्यापीठ परिसर तसेच आसपासचे भाग प्रभावित होणार आहेत. महापालिकेने नागरिकांना आवश्यक तेवढ्या पाण्याचा साठा करून ठेवण्याचे आवाहन केले असून, गुरुवारी सकाळी या भागांमध्ये पाणीपुरवठा उशिरा आणि कमी दाबाने होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..एकीकडे धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्यामुळे शहराच्या पाणीस्थितीला दिलासा मिळाला असला, तरी देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांमुळे पश्चिम पुण्यातील नागरिकांना आज काही तास पाणीपुरवठा खंडित राहण्याचा सामना करावा लागणार आहे..Pune Politics: पुण्यात काँग्रेसविरोधात राष्ट्रवादीचे आंदोलन; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणीप्रकरणी काँग्रेसचा निषेध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.