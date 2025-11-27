पुणे

Pune Anganwadi Incident : पुण्यात अंगणवाडी सेविकेचा प्रताप, २० चिमुकल्यांना खोलीत कोंडले अन्... संतापजनक कारण समोर

Hinjewadi Anganwadi news : पुण्याच्या हिंजवडीत अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी २० चिमुकल्यांना खोलीत कोंडून कुलूप लावले. अंगणवाडी क्रमांक 3 मधील सेविका सविता शिंदे आणि मदतनीस शिल्पा साखरे यांच्यावर आरोप झाला आहे.
  1. हा प्रकार बुधवारी सकाळी ११ ते १२ या वेळेत घडला असल्याची माहिती आहे.

  2. नागरिकांनी याची तक्रार बाल विकास प्रकल्प अधिकारी धनराज गिराम यांच्याकडे केली.

  3. पालकांनी या गंभीर निष्काळजीपणावर तीव्र संताप व्यक्त करून कारवाईची मागणी केली आहे.

पुण्यातील आयटी हब हिंजवडीतून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अंगवाडी सेविका अन् मदतनीस यांनी मिळून २० चिमुकल्यांना कोंडून ठेवल्याचे समोर आले आहे. अंगणवाडी सेविकेचा हा प्रताप समजताच पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

