Pune Anganwadi Incident : पुण्यात अंगणवाडी सेविकेचा प्रताप, २० चिमुकल्यांना खोलीत कोंडले अन्... संतापजनक कारण समोर

Summaryहा प्रकार बुधवारी सकाळी ११ ते १२ या वेळेत घडला असल्याची माहिती आहे.नागरिकांनी याची तक्रार बाल विकास प्रकल्प अधिकारी धनराज गिराम यांच्याकडे केली.पालकांनी या गंभीर निष्काळजीपणावर तीव्र संताप व्यक्त करून कारवाईची मागणी केली आहे..पुण्यातील आयटी हब हिंजवडीतून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अंगवाडी सेविका अन् मदतनीस यांनी मिळून २० चिमुकल्यांना कोंडून ठेवल्याचे समोर आले आहे. अंगणवाडी सेविकेचा हा प्रताप समजताच पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हिंजवडीतील अंगणवाडी क्रमांक तीनच्या सेविका सविता शिंदे आणि मदतनीस शिल्पा साखरे यांनी चिमुकल्यांबाबत हा धक्कादायक प्रकार केला, याबाबत त्यांना जाब विचारला असता ग्रामपंचायतीत एका माजी सरपंचाने बैठकीला बोलावलं म्हणून आम्ही मुलांना आत ठेवून अंगवाडीला कुलूप लावल्याची माहिती त्यांनी दिली. .Dhayari News : धायरीत अंगणवाडी इमारत जीर्णावस्थेत, भिंतींना तडे, छताचे पत्रे गंजलेले; मुलांचे भविष्यच धोक्यात.हा सगळा प्रकार बुधवारी ता २६ ) सकाळी ११ ते १२ वाजण्याच्या सुमारास घडला. काही नागरिकांनी याबाबत मुळशी पंचायत समितीचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी धनराज गिराम यांना कल्पना दिली. त्यांनी दोघींना बैठक सोडून तातडीनं अंगणवाडीचं कुलूप खोलण्याचे आदेश दिले. मात्र चिमुकल्यांना असे कोंडून निघून जाणे हे कितपत योग्य आहे. असा सवाल पालकांनी केला आहे. .FAQs 1. अंगणवाडीत नेमकं काय घडलं? 👉 सेविका आणि मदतनीस यांनी २० लहान मुलांना खोलीत कोंडून अंगणवाडीला कुलूप लावून बाहेर गेल्या.2. हा प्रकार कुठे घडला? 👉 पुण्यातील हिंजवडी आयटी हब परिसरातील अंगणवाडी क्रमांक 3 मध्ये.3. मुलांना कोंडून जाण्याचं कारण काय दिलं? 👉 ग्रामपंचायतीत माजी सरपंचाने बैठकीस बोलावलं होतं, म्हणून त्यांनी मुलांना आत ठेवले, असे त्यांनी सांगितले.4. या घटनेवर प्रशासनाने काय कारवाई केली?👉 बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी तात्काळ अंगणवाडीचं कुलूप उघडण्याचे आदेश दिले.5. पालकांची प्रतिक्रिया काय होती? 👉 पालक संतप्त झाले असून अशा निष्काळजीपणावर कडक कारवाईची मागणी करत आहेत.6. हा प्रकार किती वाजता घडला? 👉 बुधवारी सकाळी ११ ते १२ वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला.