पुणे

संस्कृती नृत्य विद्यालयाचे स्नेहसंमेलन उत्साहात

संस्कृती नृत्य विद्यालयाचे स्नेहसंमेलन उत्साहात
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पुणे, ता. १८ ः संस्कृती नृत्य विद्यालयाचे वार्षिक स्नेहसंमेलन शनिवारी (ता. १५) उत्साहात झाले. कार्यक्रमाची सुरुवात गणेश वंदनेने झाली. त्यानंतर विद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी विविध नृत्यरचनांचे सादरीकरण केले. कार्यक्रमाला सायली कुलकर्णी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. संस्कृती नृत्य विद्यालयाच्या संचालिका पल्लवी कविटकर यांनी संयोजन केले.
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‘एमआयटी’ वर्धापनदिनानिमित्त
पं. यादवराज फड यांची मैफील
पुणे, ता. १८ ः ‘एमआयटी’ विद्यापीठाच्या ११व्या वर्धापनदिनानिमित्त किराणा घराण्याचे गायक पं. यादवराज फड यांच्या संगीत मैफिलीचे आयोजन केले होते. त्यांनी ‘राग मियामल्हार’मधील ‘बोले रे पपीहरा’ ही बंदिश, ‘माझे जीवन गाणे’ हे भावगीत आणि ‘नभ मेघांनी आक्रमिले’ हे नाट्यगीत सादर केले. स्वनिर्मित ‘उमारंजनी’ या रागातील ‘अब तुम कब सुमीरोगे राम’ ही रचनाही त्यांनी सादर केली. त्यांना तबल्यावर शेखर दरवडे, संवादिनीवर संजय गोगटे, मृदंगावर दीपक दसवडकर, टाळासाठी मुरलीधर पंडित आणि सहगायनासाठी सुनील पासलकर यांनी साथसंगत केली.

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