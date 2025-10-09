पुणे

Pune News : पुण्यातील कोंढव्यात एटीएसचे सर्च ऑपरेशन, दहशतवाद्यांशी संबंधावरुन संशयित ताब्यात, परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त

Kondhwa Raid : सुमारे ३५० पेक्षा जास्त अधिकारी आणि कर्मचारी या ऑपरेशनमध्ये सहभागी आहेत.पुणे पोलिस आणि एटीएसचे अधिकारी संयुक्तरीत्या तपास करत आहेत.स्थानिक नागरिकांमध्ये या सर्च ऑपरेशनमुळे तणाव आणि कुतूहलाचे वातावरण आहे.
पुण्यातील कोंढवा भागात दहशतवादी विरोधी पथकाने बुधवारी रात्रीपासून सर्च ऑपरेशन सुरु केले आहे. संपूर्ण राज्यभरातील एटीएसचे अधिकारी कोंढव्यामध्ये पोहोचले असून दहशतवाद्यांशी संबंधित काही मोबाईलचे सिम कार्ड व लॅपटॉप ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान काही संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान या भागांत मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. जवळपास ३५० पेक्षा जास्त पोलिस अधिकारी, कर्मचारी तैनात करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये एटीएसचे अधिकाऱ्यांसह पुणे पोलिसांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

