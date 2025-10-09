Pune News : पुण्यातील कोंढव्यात एटीएसचे सर्च ऑपरेशन, दहशतवाद्यांशी संबंधावरुन संशयित ताब्यात, परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त

पुण्यातील कोंढवा भागात दहशतवादी विरोधी पथकाने बुधवारी रात्रीपासून सर्च ऑपरेशन सुरु केले आहे. संपूर्ण राज्यभरातील एटीएसचे अधिकारी कोंढव्यामध्ये पोहोचले असून दहशतवाद्यांशी संबंधित काही मोबाईलचे सिम कार्ड व लॅपटॉप ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान काही संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान या भागांत मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. जवळपास ३५० पेक्षा जास्त पोलिस अधिकारी, कर्मचारी तैनात करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. यामध्ये एटीएसचे अधिकाऱ्यांसह पुणे पोलिसांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे..कोंढवा परिसरात दहशतवादी संबंधांबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर, दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस) आणि पुणे पोलिसांनी १९ ठिकाणी छापे टाकले. अनेक संशयितांची चौकशी करण्यात आली आणि काही महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले. एका गुप्त माहितीवरून कारवाई करताना, रात्री उशिरापासून पहाटेपर्यंत छापा टाकण्यात आला. छापे टाकलेल्या घरांमधील लोकांची ओळख आणि पार्श्वभूमी तपासण्यात आली. पोलिस अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असल्याचे सांगितले..आय लव मोहम्मद च्या माध्यमातून पुण्याचा वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची एटीएसला शक्यता वाटत आहे. या कारवाईत तब्बल १८ संशयित व्यक्तींचा शोध घेतला असून, काहींना ताब्यात घेऊन त्यांची कसून चौकशी सुरू आहे. ही कारवाई रात्री उशिरापासून पहाटेपर्यंत गुप्तपणे चालू होती, ज्यामुळे शहरा सह राज्यात चिंतेची वातावरण आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ही मोहीम संशयितांच्या दहशतवादी नेटवर्कशी संबंधित असण्याची शक्यता आहे. "कोंढवा परिसरात संशयितांच्या हालचालींवर लक्ष केंद्रित केले होते. .दोन वर्षांपूर्वीच्या कोंढवा भागात बंदी असलेल्या दहशतवादी संघटनेच्या तीन सदस्यांना पकडण्यात पोलिसांना यश आले होते. त्या तिघांच्या माध्यमातून देशव्यापी संभाव्य दहशतवादी कट उधळण्यात आला होता. आता पुन्हा त्याच भागात संशयितांचे जाळे सक्रिय असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे..पुण्यातील कोंढवा परिसर दोन वर्षांपूर्वी (२०२३ मध्ये) पोलिसांनी कोंढव्यात आयसिस संबंधित तीन संशयितांना अटक केली होती. त्या प्रकरणात बॉम्ब तयार करण्याचे साहित्य, ड्रोन मटेरिअल आणि इतर संशयास्पद वस्तू सापडल्या होत्या. त्या संशयितांनी पश्चिम घाटातील जंगलात बॉम्ब चाचण्या घेतल्याचा आरोप होता. या घटनेनंतर कोंढवा परिसरावर तपास यंत्रणांचे विशेष लक्ष केंद्रित झाले..याशिवाय, २०२४ मध्ये एटीएसने इथे बेकायदेशीर टेलिफोन एक्सचेंजचा भांडाफोड करून ३,७८८ सिमकार्डे जप्त केली होती. त्या प्रकरणातही दहशतवादी संवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नेटवर्कचा संशय होता. कोंढवा परिसरातील घनदाट वस्ती आणि मजूर वस्त्या यामुळे संशयितांना लपण्यास सोयीचे ठरतात. या भागात बांगलादेशी घुसखोर आणि इतर संशयितांचे जाळे सक्रिय असल्याची माहिती पूर्वीच समोर आली होती..दरम्यान मध्यरात्री १२ नंतर सुरू झालेली ही मोहीम पहाटे ५ वाजेपर्यंत चालू होती. कोंढवा सह २५ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. यावेळी १८ संशयितांचा शोध घेण्यात आला यापैकी काहींना ताब्यात घेतले. कारवाईपूर्वी मोठी गुप्तता बाळगण्यात आली. सध्या परिसारत कडेकोट पोलिस बंदोबस्त आहे..FAQs प्र1. एटीएसची कारवाई कुठे झाली? ➡️ पुण्यातील कोंढवा परिसरात ही कारवाई करण्यात आली.प्र2. किती संशयितांवर कारवाई झाली? ➡️ एकूण १८ संशयितांचा शोध घेण्यात आला असून काहींना ताब्यात घेतलं आहे.प्र3. या कारवाईत किती पोलिस सहभागी होते? ➡️ सुमारे ३५० पेक्षा जास्त पोलिस अधिकारी व कर्मचारी सहभागी होते.प्र4. या कारवाईचा संबंध कोणत्या प्रकारच्या गुन्ह्याशी आहे? ➡️ ही कारवाई संभाव्य दहशतवादी नेटवर्क आणि देशविरोधी कटाशी संबंधित असल्याची शक्यता आहे.प्र5. कोंढवा परिसर का संवेदनशील मानला जातो? ➡️ येथे घनदाट वस्ती, मजूर वस्त्या आणि संशयितांना लपण्यास सोयीची परिस्थिती असल्याने हा भाग संवेदनशील आहे.प्र6. याआधीही या भागात अशा घटना घडल्या आहेत का? ➡️ होय, २०२३ आणि २०२४ मध्ये कोंढव्यात आयसिस व बेकायदेशीर नेटवर्कशी संबंधित कारवाया झाल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.