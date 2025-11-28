Leopard News Pune : घाबरू नका, पण सावध राहा! औंधकरांसाठी वनविभागाने जारी केल्या बिबट्याबाबतच्या महत्त्वाच्या सूचना

पुणे : औंध परिसरात २३ नोव्हेंबरला बिबट्याचा वावर आढळल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे वनविभागाने तातडीने शोधमोहीम सुरू केली आहे. अधिकारी, कर्मचारी आणि रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्टच्या पथकातर्फे थर्मल ड्रोन, ट्रॅप कॅमेरे, डॉग स्कॉड आणि पेट्रोलिंगच्या मदतीने बिबट्याचा शोध घेतला जात आहे. परिणामी, वन्यजीव हालचालीबाबत कोणतेही भाष्य करणे योग्य नसल्याने टेकडी परिसर आणि मोठ्या प्रमाणात झाडेझुडपे असणाऱ्या भागातील नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन वनविभागाने केले आहे..काय करावेपुणे शहरालगतच्या शेतकऱ्यांनी रात्री शेतात पाणी देण्यासाठी जाताना समूहाने जाणेजाताना हातात काठी, गळा व मानेभोवती जाड रुमाल बांधावा, जोरात गाणे वाजवत जावेमुलांनी समूहाने किंवा पालकांबरोबर शाळेत ये-जा करावीघराचे दरवाजे व्यवस्थित लॉक करणे, घराबाहेर किंवा अंगणात झोपणे टाळणेपाळीव जनावरे घराजवळ मजबूत जाळीबंद गोठ्यात ठेवावीतपरिसरातील कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन करा, मांसाचा कचरा, हाडे बाहेर टाकू नयेतदाट झाडे, रिकामे प्लॉट, नाले, ओढे, बांधकाम साइट्समधून विशेषतः रात्री एकटे जाऊ नयेसोसायटी, शाळा परिसरात पुरेशा दिव्यांची व्यवस्था ठेवावी, शक्य असल्यास सीसीटीव्ही कार्यरत ठेवावेत.Nagpur Crime : एकतर्फी प्रेमातून युवकाची हत्या; मैत्रिणीच्या प्रियकराने चाकूने भोसकले, तरुणीसह तिघांना अटक.वनविभागाचे आवाहनमानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने जबाबदार वर्तणूक ठेवणे महत्त्वाचे आहे. वनविभाग, पोलिस किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे सर्वांनी सहकार्याने पालन करावे. बिबट्याबद्दल कोणतीही माहिती मिळाल्यास १९२६ या क्रमांकावर संपर्क साधून वनविभागास कळवावी, असे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भांबुर्डा (पुणे) यांनी केले आहे..काय करू नयेबिबट्या, तसेच इतर वन्यप्राण्यांच्या बाबतीत चुकीच्या बातम्या, बनावट छायाचित्र व व्हिडिओ सोशल मीडियावर पसरवू नयेउघड्या जागेवर शौचास जाऊ नयेदुर्गम जागी, दाट झाडेझुडपे, नाले, ओढे, रिकामे प्लॉट या ठिकाणी एकट्याने जाणे टाळावे (विशेषतः रात्रीच्या वेळी)बिबट्या लपून बसलेला असेल अशा ठिकाणी लपून बसू नका.अचानक बिबट्या दिसल्यास काय करावेघाबरू नका; धावत सुटू नका किंवा पाठ फिरवू नकाहात वर करून मोठ्याने बोलतहळूहळू मागे सरकाबिबट्याकडे थेट डोळे न टाकता आवाज करून स्वतःची उपस्थिती दाखवात्याला पळून जाण्याचा मार्ग द्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.