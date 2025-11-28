पुणे

Leopard News Pune : घाबरू नका, पण सावध राहा! औंधकरांसाठी वनविभागाने जारी केल्या बिबट्याबाबतच्या महत्त्वाच्या सूचना

Leopard Sightings in Aundh : वनविभागातर्फे औंध परिसरात बिबट्याचा शोध घेण्यासाठी ड्रोन, ट्रॅप कॅमेरे आणि डॉग स्कॉडच्या मदतीने तातडीने शोधमोहीम सुरू, नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन.
पुणे : औंध परिसरात २३ नोव्हेंबरला बिबट्याचा वावर आढळल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे वनविभागाने तातडीने शोधमोहीम सुरू केली आहे. अधिकारी, कर्मचारी आणि रेस्क्यू चॅरिटेबल ट्रस्टच्या पथकातर्फे थर्मल ड्रोन, ट्रॅप कॅमेरे, डॉग स्कॉड आणि पेट्रोलिंगच्या मदतीने बिबट्याचा शोध घेतला जात आहे. परिणामी, वन्यजीव हालचालीबाबत कोणतेही भाष्य करणे योग्य नसल्याने टेकडी परिसर आणि मोठ्या प्रमाणात झाडेझुडपे असणाऱ्या भागातील नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन वनविभागाने केले आहे.

