पुणे

Pune Riksha Fare: पुणेकरांना मोठा झटका! रिक्षाभाडेवाढीचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात; लवकरच नवे दर हाेणार लागू

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Pune Commuters Face Auto Rickshaw Fare Hike New Proposed Rates Await Final Approval by Regional Transport Committee

Pune Commuters Face Auto Rickshaw Fare Hike New Proposed Rates Await Final Approval by Regional Transport Committee

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुण्यात रिक्षाने प्रवास करणे आता महाग होणार आहे. रिक्षा संघटनांची भाडेवाढीची मागणी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मान्य करून त्याचा प्रस्ताव लवकरच प्रादेशिक परिवहन समितीसमोर मांडण्यात येणार आहे. समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी याला मान्यता देताच पुण्यात रिक्षाची भाडेवाढ लागू होईल.

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