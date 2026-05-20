पुणे हादरलं! बालाजीनगरात भरदिवसा आंदेकर टोळीचा गोळीबार, आरोपीच्या भावाची हत्या

पुणे शहरात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेलं टोळीयुद्ध पुन्हा एकदा उफाळून आल्याचं चित्र दिसत आहे. बालाजीनगर परिसरात झालेल्या भरदिवसा गोळीबाराच्या घटनेने संपूर्ण शहर हादरलं असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. या हल्ल्यात एका तरुणाचा मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. जखमीवर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, जुन्या वैमनस्यातून हा हल्ला करण्यात आला. गोळीबारात एक जण गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अचानक झालेल्या गोळीबारामुळे परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं..मिळालेल्या माहितीनुसार, जुन्या वैमनस्यातून हा गोळीबार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, या प्रकरणाला आंदेकर आणि कोमकर गँगमधील वादाचीही पार्श्वभूमी असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. विशेष म्हणजे मृत व्यक्तीचा भाऊ हा वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी असल्याने या हत्येमागे आंदेकर टोळीचा हात असण्याची शक्यता पोलिसांकडून तपासली जात आहे..गोळीबारानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे नागरिकांनी जीव वाचवण्यासाठी धावाधाव केल्याचं प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत परिसर सील केला आणि अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करण्यात आला..वनराज आंदेकर हत्येनंतर संबंधित गँगवॉरमधील हा चौथा खून असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे पुण्यात वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यात पोलीस प्रशासन अपयशी ठरत असल्याची टीका आता जोर धरू लागली आहे. शहरात पुन्हा एकदा टोळीयुद्ध भडकण्याची शक्यता व्यक्त होत असून नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण पसरलं आहे. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.