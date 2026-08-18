Pune : खड्ड्यामुळे ११ वर्षीय मुलाचा बळी! दुचाकी घसरली, मागून येणाऱ्या ट्रकने चिरडलं; वडिलांच्या डोळ्यादेखत मृत्यू, VIDEO VIRAL

पुण्यात बालेवाडी-म्हाळुंगे परिसरातील खराब रस्त्यामुळे झालेल्या भीषण अपघातात ११ वर्षीय मुलाचा जागीच मृत्यू झाला. सोमवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास महाळुंगे येथील ग्रीन कोट सोसायटीसमोरील दुर्गा कॅफेजवळ ही दुर्घटना घडली. अपघाताची घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, ११ वर्षीय मुलगा त्याचे वडील आणि बहीण यांच्यासोबत दुचाकीवरून ट्यूशनला जात होता रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे दुचाकी घसरली. दुचाकी घसरल्यानंतर मुलगा रस्त्यावर पडला आणि मागून येणाऱ्या आयशर ट्रकचे चाक चिमुकल्याच्या अंगावरून गेले. ट्रकच्या चाकाखाली चिरडल्यानं मुलाचा जागीच मृत्यू झाला..राम मंदिर दान चोरी प्रकरणी चंपत राय यांच्यासह अनिल मिश्रांना क्लीन चीट; SIT अहवालात आठ जणांचेच नाव.अपघातानंतर परिसरात मोठी गर्दी झाली होती. या घटनेमुळे महाळुंगे परिसरातील खराब रस्ते आणि ठिकठिकाणी असलेल्या खड्ड्यांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. रस्त्यांची दुरवस्था नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत असल्याने स्थानिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे..दरम्यान, संबंधित रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच धोकादायक ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना आणि योग्य त्या सूचना फलकांची व्यवस्था करावी अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. खड्ड्यामुळे ११ वर्षांच्या मुलाच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.