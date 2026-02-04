Pune Bar Election : पुणे बार निवडणुकीत साडेसात हजार वकिलांनी बजावला मतदानाचा हक्क, व्यवस्थापनावर नाराजी

पुणे : वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनच्या (पीबीए) वार्षिक निवडणुकीत सुमारे साडे सात हजार वकिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदानासाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीत सुमारे १४,५०० वकिलांची नावे होती. मात्र त्यापैकी निम्म्याच वकिलांनी प्रत्यक्ष मतदान केले.निवडणुकीसाठी सकाळपासूनच मतदान केंद्रावर वकिलांची मोठी गर्दी झाली होती. मतदानासाठी दीड ते दोन तास रांगेत उभे राहावे लागत होते. दीर्घ प्रतीक्षेमुळे काही वकिलांनी मतदान न करता परत जाणे पसंत केले; तर बहुतांश वकिलांनी वेळ काढून रांगेत उभे राहून मतदान केले..Sindhudurg ZP : प्रशासकीय राजवट संपतेय, लोकनियुक्त कारभार परततोय; ७ फेब्रुवारीला मतदान.दरम्यान, मतदान प्रक्रियेतील नियोजनाबाबत अनेक वकिलांनी नाराजी व्यक्त केली. मतदान व्यवस्थापन ढिसाळ असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि शिस्तबद्ध नियोजनाची गरज असल्याचे मत अनेक वकिलांनी व्यक्त केले.अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, खजिनदार आणि हिशोब तपासणीस या पदांसाठी मतदान झाले. यापूर्वीच १५ कार्यकारिणी सदस्यांची निवड सर्वानुमते करण्यात आली आहे. मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रात्री उशिरा मतमोजणीला सुरुवात झाली..बोगस मतदान करतानाचे व्हिडिओ व्हायरल पीबीएच्या निवडणुकीदरम्यान बोगस मतदान होत असल्याचा आरोप काही वकिलांनी केला आहे. मतदान प्रक्रियेत गैरप्रकार होत असल्याचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये एक मतदार चार ते पाच मतपत्रिकांवर मतदान करताना दिसून आला आहे.या प्रकारामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी अधिक काटेकोर नियम, तांत्रिक साधने आणि पारदर्शक यंत्रणा राबविण्याची गरज असल्याचे मत वकिलांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.