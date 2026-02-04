पुणे

Pune Bar Election : पुणे बार निवडणुकीत साडेसात हजार वकिलांनी बजावला मतदानाचा हक्क, व्यवस्थापनावर नाराजी

Pune Bar Association annual election voting news : पुणे बार असोसिएशनच्या वार्षिक निवडणुकीत साडे सात हजार वकिलांनी मतदान केले. दीर्घ प्रतीक्षा, ढिसाळ व्यवस्थापन आणि बोगस मतदान व्हायरल व्हिडिओमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह. अधिक पारदर्शकता व काटेकोर नियमांची मागणी वकिलांकडून.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनच्या (पीबीए) वार्षिक निवडणुकीत सुमारे साडे सात हजार वकिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला. मतदानासाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीत सुमारे १४,५०० वकिलांची नावे होती. मात्र त्यापैकी निम्म्याच वकिलांनी प्रत्यक्ष मतदान केले.

निवडणुकीसाठी सकाळपासूनच मतदान केंद्रावर वकिलांची मोठी गर्दी झाली होती. मतदानासाठी दीड ते दोन तास रांगेत उभे राहावे लागत होते. दीर्घ प्रतीक्षेमुळे काही वकिलांनी मतदान न करता परत जाणे पसंत केले; तर बहुतांश वकिलांनी वेळ काढून रांगेत उभे राहून मतदान केले.

