Pune Crime News : पुण्यात भारती विद्यापीठ परिसरात महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून खून; तिघे जेरबंद

Pune Bharati Vidyapeeth gang rape case : पुणे शहरातील भारती विद्यापीठ परिसरात एका महिलेवर सामूहिक अत्याचार करून तिचा खून करण्यात आल्याची भीषण घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना पोलिसांनी जेरबंद केले असून ते सराईत गुन्हेगार असल्याचे प्राथमिक चौकशीतून समोर आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी संबंधित महिलेला जबरदस्तीने रिक्षामध्ये बसवून निर्जन स्थळी नेले. तेथे तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला. त्यानंतर काठीने मारहाण करून एका आरोपीने तिला दगडाच्या खाणीत ढकलून दिल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे. गंभीर जखमी झालेल्या महिलेचा मृत्यू झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले..ओळख पटू नये म्हणून आरोपींनी रिक्षाचे आच्छादन बदलल्याची बाबही उघड झाली आहे. या घटनेचा तपास भारती विद्यापीठ पोलिस स्टेशन (Bharati Vidyapeeth Police Station) तसेच शहर गुन्हे अन्वेषण शाखेने संयुक्तपणे केला. अखेर गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने तिघांना अटक करण्यात यश मिळवले..या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नागरिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..