Pune Police Misconduct : रक्षकच बनला भक्षक! पुण्यात पोलीस ठाण्यातच महिला कर्मचाऱ्यासोबत अश्लील चाळे; हवालदार निलंबित

Woman Police Constable Files Misconduct Complaint in Pune : पुण्यात कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या पोलीस ठाण्यातच महिला पोलीस कर्मचाऱ्यासोबत गैरवर्तन केल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या महिला पोलीस शिपायासोबत गैरवर्तन केल्याप्रकरणी पोलीस हवालदार किरण दत्तात्रय देशमुख यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे पुणे पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, किरण देशमुख हे भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांचे लेखनिक म्हणून कार्यरत होते. याच पोलीस ठाण्यात काम करणाऱ्या एका महिला पोलीस शिपायाने त्यांच्याविरोधात गैरवर्तन केल्याची तक्रार दाखल केली होती. महिला कर्मचाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने दखल घेत चौकशी सुरू केली..Pune Crime : राजगड तालुक्यात नसरापूर घटनेची पुनरावृत्ती टळली; अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंगाचा प्रयत्न, आरोपीने लाईट बंद केली अन्....या चौकशीदरम्यान हवालदार किरण देशमुख दोषी आढळल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर पोलीस उपायुक्तांनी तातडीने कारवाई करत देशमुख यांना निलंबित केले. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, चौकशीतून आणखी काही बाबी समोर येतात का, याकडे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, पोलीस ठाण्यासारख्या संवेदनशील आणि सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ठिकाणीच महिला कर्मचाऱ्यासोबत गैरवर्तन झाल्याने पोलिस दलातील अंतर्गत सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महिला कर्मचाऱ्याने धैर्याने तक्रार दाखल केल्याने या प्रकरणाला गांभीर्याने हाताळण्यात आल्याचे दिसून येते. या घटनेवर सर्वसामान्यांकडूनही संताप व्यक्त केला जात आहे..FAQs १. भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात काय घडले? भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात कार्यरत महिला पोलीस शिपायासोबत गैरवर्तन झाल्याची तक्रार समोर आली आहे.२. या प्रकरणात कोणावर कारवाई करण्यात आली? पोलीस हवालदार किरण दत्तात्रय देशमुख यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.३. किरण देशमुख यांची पोलीस ठाण्यातील भूमिका काय होती? ते वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांचे लेखनिक म्हणून कार्यरत होते.४. तक्रार कोणी दाखल केली होती? याच पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या महिला पोलीस शिपायाने त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती.५. देशमुख यांच्यावर निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली? महिला कर्मचाऱ्याच्या तक्रारीनंतर झालेल्या चौकशीत ते दोषी आढळल्याचे सांगण्यात येत असल्याने निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.६. या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे का? होय, या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून चौकशीतून आणखी काही बाबी समोर येतात का, याकडे लक्ष आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.