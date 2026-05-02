Bhor Minor Assault Case : पुणे चिमुकली अत्याचारात धक्कादायक बाब उघड, फॉरेन्सिक पथक दाखल; गोठ्यात नेऊन बलात्कार, आरोपी जेलची हवा भोगलेला

Pune child abuse case : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्याच्या नरसापूर परिसरात चार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या अमानुष कृत्यामुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली असून आरोपीला तात्काळ कठोर शिक्षा देण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..दरम्यान, गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित आरोपी हा सराईत गुन्हेगार असून तो यापूर्वी दोन वेळा कारावास भोगून आला आहे. सुमारे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी तो जेलमधून सुटून आल्याचेही सांगितले जात आहे. यापूर्वी ७५ वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याचा गुन्हा त्याच्यावर दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच स्वतःच्या पुतणीवर अत्याचार केल्याचा आरोपही त्याच्यावर यापूर्वी नोंदवण्यात आला असल्याचे गावकऱ्यांनी सांगितले..या घटनेनंतर परिसरातील महिलांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत असून आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू असून या प्रकरणातील पुढील तपास जलदगतीने करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..तालुक्यातील नरसापूर परिसरात चार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसर हादरला असून नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे. सुट्टीमुळे आजोळीकडे आलेल्या या चिमुकलीला आरोपीने फूस लावून रस्त्यालगत नेले आणि तिच्यावर अत्याचार करून दगडाने ठेचून हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर मृतदेह झुडपात लपवण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचे समोर आले आहे..Pune crime news : पुण्यात चार वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचारानंतर दगडाने ठेचून हत्या; मृतदेह झुडपात लपवला, मुंबई-बंगळूर महामार्गावर लोकांचा आक्रोश.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. स्थानिकांच्या मदतीने संशयित आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्याकडून सध्या कसून चौकशी सुरू आहे. घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथक दाखल झाले असून पंचनामा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्या गोठ्यात ही घटना घडली, त्या परिसरात पोलिसांकडून बारकाईने तपास केला जात आहे.