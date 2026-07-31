Pune MBBS Student: पुण्यात खळबळ! एमबीबीएस विद्यार्थी बेपत्ता; रॅगिंगच्या आरोपांवर बीजे मेडिकलचे मोठे विधान

पुणे: ‘बीजे’ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएसचे शिक्षण घेत असलेला प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी २० जुलैपासून ‘बीजे’ च्या वसतिगृहातून बेपत्ता झाला आहे. दरम्यान त्याच्या आईवडिलांनी विद्याथ्यासोबत रॅगिंग झाल्याची तक्रार केली असून ‘बीजे’ वैद्यकीय महाविद्यालयाने त्यांचे आरोप फेटाळले आहेत. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.तन्मय वंगे असे या विद्याथ्याचे नाव आहे. तो मूळ कोल्हापूरचा आहे. याप्रकरणी त्याच्या आईवडिलांनी खराडी पोलिस ठाण्यात तन्मय बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली आहे. दरम्यान, तन्मय १८ जुलै रोजी मित्राकडे जात असल्याचे सांगत तो वसतिगृहातून बाहेर पडला. त्यानंतर तो खराडी येथील त्याच्या मित्राकडे गेला. .तेथून पुढे तो नातेवाईकांकडे जात असल्याचे सांगत बेपत्ता झाला आहे. यानंतर त्याच्या आईवडिलांनी त्याबाबत खराडी पोलिस ठाण्यात बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली. यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलत असताना तन्मयवर त्याच्याच वर्गातील विद्याथ्यांनी रॅगिंग केल्याची तक्रार ‘बीजे’ कडे केली आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.\rयाबाबत बोलताना ‘बीजे’ वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार म्हणाले की, पालकांच्या तक्रारीवरून रॅगिंगविरोधी तक्रार समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीने या प्रकरणाची चौकशी केली आहे. मात्र, त्यामध्ये समितीला रॅगिंग झाल्याचे तथ्य आढळलेले नाही. यानंतर ‘बीजे’ च्या वतीने देखील बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.