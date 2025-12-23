पुणे

Pune Politics : पुण्यात ठाकरे गटाला जबरदस्त धक्का; सुतार–भोसलेंची भाजपमध्ये थेट एन्ट्री; कोथरूड–येरवड्यात राजकीय भूकंप!

Political Shift In Pune : पुणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाला धक्का देत भाजपने दोन माजी नगरसेवकांना पक्षात सामावून घेतले. या प्रवेशामुळे कोथरूड व येरवड्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ब्रिजमोहन पाटील - सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला तसेच कोथरूडमधील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना जोरदार धक्का दिला. माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांच्यासह येरवड्यातील माजी नगरसेवक संजय भोसले यांचा आज (ता. २३) शहर कार्यालयात भाजपमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे कोथरूड व येरवड्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत.

