Pune Politics : पुण्यात ठाकरे गटाला जबरदस्त धक्का; सुतार–भोसलेंची भाजपमध्ये थेट एन्ट्री; कोथरूड–येरवड्यात राजकीय भूकंप!

पुणे : पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला तसेच कोथरूडमधील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना जोरदार धक्का दिला. माजी गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांच्यासह येरवड्यातील माजी नगरसेवक संजय भोसले यांचा आज (ता. २३) शहर कार्यालयात भाजपमध्ये प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे कोथरूड व येरवड्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत..भाजपने चार दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि काँग्रेसमधील माजी नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांचा प्रवेश करून घेतला होता. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील या पक्षांमधील प्रवेश लांबणीवर पडलेले असताना आज अचानक शिवसेना ठाकरे गटाचे दोन माजी नगरसेवक भाजपने गळाला लावले आहेत. शहर कार्यालयात केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या उपस्थितीत सुतार आणि भोसले या दोघांचे प्रवेश पार पडले. यावेळी शहराध्यक्ष धीरज घाटे, निवडणूक प्रमुख गणेश बिडकर, आमदार भीमराव तापकीर, रवींद्र साळेगावकर, सुशील मेंगडे आदी उपस्थित होते..Pune News: साखरपुड्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत युवकाने संपवले जीवन; सणसवाडीत खळबळ.या प्रवेशाच्या वेळी कोथरूडमधील शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनीही मोठी गर्दी केलेली होती. संजय भोसले यांनी प्रवेश करताना काँग्रेसवर निशाणा साधला. येरवडा-गांधीनगर या प्रभागात २०१७ ला शिवसेनेचे तीन नगरसेवक निवडून आले. तरीही काँग्रेस आमच्या जागा आम्हाला सोडत नव्हती, जागेसाठी आम्हाला भीक मागावी लागत असल्याने आम्ही भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. युतीमध्ये आम्ही भाजपसोबत २५ वर्ष काम केले आहे, भाजप आम्हाला सख्ख्या भावासारखा आहे, असे भोसले यांनी सांगितले..‘‘कट्टर शिवसैनिक लोकप्रतिनिधी म्हणून सुतार, भोसले यांनी काम केले. युतीमध्ये आम्ही अनेक वर्ष एकाच परिवारात काम केले आहे. ते दुसऱ्या पक्षातून आमच्याकडे आले असले तरी त्यांना आमच्याकडे पूर्णपणे सन्मानाची वागणूक मिळेल. आम्हीच त्यांचे सख्खे भाऊ आहोत. या दोघांचा प्रवेश हा संघटनेचा निर्णय आहे, कोणाला उमेदवारी मिळणार याचा निर्णय होण्याच अजून वेळ आहे. पक्ष प्रवेश होत असताना कार्यकर्त्यांच्या काही भावना असतात, त्यांना आम्ही समजून सांगू.’’- मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय राज्यमंत्री.यू टर्न नाही तर थेट आलोपृथ्वीराज सुतार हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार होते, पण त्यांचा प्रवेश थांबविण्यात आला. त्यावरून तुम्ही यू टर्न का घेतला असे विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘मी यु टर्न घेतला नाही. तर थेट माझी गाडी भाजपमध्ये आली आहे. ही गाडी थोडी हळू चालवत होतो. त्यामुळे उशिरा येथे पोचले असे सांगितले. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीपासून सुतार यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा होती. पण अंतर्गत विरोधामुळे हा प्रवेश लांबणीवर पडत होता. अखेर त्यांचा आज मोहोळ यांच्या उपस्थितीत प्रवेश झाला..PMC Election : चार वर्षांनंतर महापालिका रणधुमाळी; २३ डिसेंबरपासून अर्ज भरण्याची सुरुवात!.क्रीम प्रभागात आयात उमेदवारप्रभाग क्रमांक ३१ मयूर कॉलनी कोथरूड हा भाजपसाठी सर्वात क्रीम प्रभाग आहे. तो पूर्वीचा मुरलीधर मोहोळ यांचा प्रभाग आहे. येथे निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपमध्ये प्रचंड स्पर्धा असताना सुतार यांचा पक्ष प्रवेश झाला आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत या प्रभागातून सुतार यांचा केवळ ८५६ मतांनी विजय झालेला होता. गेल्या आठ वर्षात भाजपची वाढलेल्या ताकदीमुळे भाजपमधील अनेक इच्छुक थेट सुतार यांच्याशी लढत घेण्यासाठी तयार होतो. मात्र, सुतार यांची अचानक भाजपमध्ये एंट्री झाल्याने निष्ठावंतांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरले तर क्रीम प्रभागात आयात उमेदवार स्वीकारावा लागणार आहे..भोसले भाजपचा फायदा करणार का?संजय भोसले यांनी २०१७ ला येरवडा प्रभाग क्रमांक ६ येरवड्यातून निवडणूक लढवली होती. तेथे चारपैकी तीन शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आले होते. तर एक उमेदवार हा एमआयएमचा निवडून आला होता. या निवडणुकीत भाजपचे एक उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर तर तीन उमेदवार चौथ्या क्रमांकावर होते. या प्रभागात २०२६च्या निवडणुकीतही या प्रभागात भाजप कमकुवत आहे. त्यामुळे भोसलेंच्या प्रवेशामुळे त्यांच्यासह अन्य भाजप उमेदवारांचा फायदा होणार का? याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.