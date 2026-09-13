पुणे

Pune BJP Woman Leader: पुण्यातील महिला भाजप नेत्याचं निधन, वयाच्या ६०व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Pune BJP Woman Leader Passes Away at the Age of 60: जुन्नर तालुक्यातील आक्रमक नेतृत्व, शिवसेना ते भाजप असा प्रवास करत चार विधानसभा निवडणुका लढवलेल्या आशा बुचके यांच्या निधनाने स्थानिक राजकारणातील प्रभावी महिला आवाज कायमचा थांबला
BJP Woman Leader From Pune Dies at 60 Party Workers Pay Tribute After Her Sudden Passing and Remember Her Political Work

BJP Woman Leader From Pune Dies at 60 Party Workers Pay Tribute After Her Sudden Passing and Remember Her Political Work

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-रवींद्र पाटे

नारायणगाव : जुन्नर तालुक्याच्या राजकारणातील आक्रमक नेतृत्व, भाजप नेत्या आशा दत्तात्रय बुचके (वय 60) यांचे उपचार सुरू असताना आज पहाटे मुंबई येथे रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या मागे पती, एक मुलगा, मुलगी, सून, जावई व नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्या पार्थिवावर आज सायंकाळी पाच वाजता वैष्णव धाम (ता. जुन्नर) येथील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष नाना खैरे, मंडल अध्यक्ष आशिष माळवदकर यांनी दिली.

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