Pune BJP Woman Leader: पुण्यातील महिला भाजप नेत्याचं निधन, वयाच्या ६०व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

-रवींद्र पाटे नारायणगाव : जुन्नर तालुक्याच्या राजकारणातील आक्रमक नेतृत्व, भाजप नेत्या आशा दत्तात्रय बुचके (वय 60) यांचे उपचार सुरू असताना आज पहाटे मुंबई येथे रुग्णालयात निधन झाले. त्यांच्या मागे पती, एक मुलगा, मुलगी, सून, जावई व नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्या पार्थिवावर आज सायंकाळी पाच वाजता वैष्णव धाम (ता. जुन्नर) येथील वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष संतोष नाना खैरे, मंडल अध्यक्ष आशिष माळवदकर यांनी दिली..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.आशा बुचके या भाजपच्या महिला कार्यकर्ता म्हणून मुंबई येथे कार्यरत होत्या. वर्ष 2002 मध्ये त्यांनी जुन्नर तालुक्यातील राजकारणात प्रवेश केला. माजी आमदार बाळासाहेब दांगट यांनी त्यांना वर्ष 2007 मध्ये सावरगाव- येणेरे या गटातून शिवसेनेची उमेदवारी दिली. शिवसेनेकडून सलग चार निवडणुकीत जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून मोठ्या मताधिक्याने त्या विजयी झाल्या..शिवसेनेच्या महिला आघाडी प्रमुख ते जिल्हा परिषदेच्या गटनेत्या असा त्यांचा प्रवास राहिला. जुन्नर तालुक्यातील शिवसेनेची पक्ष संघटना मजबूत करण्यात त्यांचे मोठे योगदान राहिले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली जुन्नर पंचायत समिती व नगरपरिषदेवर शिवसेनेचा झेंडा फडकला होता..\rपुणे जिल्हा परिषदेत एक आक्रमक महिला जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून त्यांनी आपला कामाचा ठसा उमटवला. वर्ष 2009 ते 2024 दरम्यान चार वेळा त्यांनी जुन्नर विधानसभा निवडणूक लढवली. होती.या पैकी 2009 व 2014 ची विधानसभा निवडणूक त्यांनी शिवसेना पक्षाकडून तर 2019 व 2024 ची विधानसभा निवडणूक अपक्ष म्हणून त्यांनी लढवली. चारही विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. .आमदार होण्याचे त्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. 2019 मध्ये पक्षांतर्गत मतभेदामुळे त्यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी झाली. त्यानंतर 19 ऑगस्ट 2021 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत त्यांनी आपल्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजप, शिवसेना व पुन्हा भाजप अशी त्यांची राजकीय वाटचाल झाली. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.फेब्रुवारी 2026 मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत त्यांचा धक्कादायक पराभव झाला. पराभव झाला तरी त्या राजकारणात सक्रिय होत्या. समाजकारण व राजकारण हा त्यांचा एक छंद होता. कार्यकर्त्यांसाठी 24 तास त्या उपलब्ध असत. मागील दोन महिन्यापासून त्यांची प्रकृती खालावली होती. मुंबई येथील अतिदक्षता विभागात त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. आज पहाटे उपचार सुरू असताना त्यांचे निधन झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.