पुणे

Pune Book Festival: पुस्तक महोत्सवात घडली अंतराळ सफर; भारताचे अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांची रंगली मुलाखत

Shubhanshu Shukla Inspires Young Minds at Pune Book Festival: पुणे पुस्तक महोत्सवात भारताचे अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांची प्रेरणादायी मुलाखत रंगली. लहानग्यांना अंतराळ सफर घडवत त्यांनी भविष्याच्या वैज्ञानिकांना प्रेरणा दिली.
Pune Book Festival

Pune Book Festival

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : तब्बल दीड तास शेकडो लहानग्यांचे डोळे त्यांच्या वाटेकडे लागले होते, अखेर तो ‘क्षण’ आला. अवघ्या अंतराळाला गवसणी घालून आलेल्या त्या व्यक्तीचे अखेर आगमन झाले. टाळ्यांचा एकच कडकडाट झाला, विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांची छाती अभिमानाने फुलून आली, सर्वांनी अक्षरशः उभे राहून त्यांचे स्वागत करत त्यांचे रूप डोळ्यांत साठवले.

Loading content, please wait...
pune
festival
young
Book
Shubhanshu Shukla

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com