Pune Book Festival: पुस्तक महोत्सवात घडली अंतराळ सफर; भारताचे अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांची रंगली मुलाखत

पुणे : तब्बल दीड तास शेकडो लहानग्यांचे डोळे त्यांच्या वाटेकडे लागले होते, अखेर तो ‘क्षण’ आला. अवघ्या अंतराळाला गवसणी घालून आलेल्या त्या व्यक्तीचे अखेर आगमन झाले. टाळ्यांचा एकच कडकडाट झाला, विद्यार्थ्यांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांची छाती अभिमानाने फुलून आली, सर्वांनी अक्षरशः उभे राहून त्यांचे स्वागत करत त्यांचे रूप डोळ्यांत साठवले..पुढचे तब्बल दीड तास त्यांचा प्रत्येक शब्द कानात, मनात साठवून ‘‘तुम्ही भविष्यातील अंतराळवीर, संशोधक, वैज्ञानिक आहात, तुम्हीच भारताच्या स्वतःच्या अंतराळस्थानकातून अंतराळाला गवसणी घालायची आहे,’’ असा संदेश देत त्यांनी शेकडो मुलांची मने जिंकली. ती खास व्यक्ती होती, भारताचे अंतराळवीर, विद्यार्थ्यांचे ‘ॲस्ट्रोनॉट आयकॉन’ ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला!.Chitti Book Review : जीवाभावाची 'चिट्टी': एका लेखिकेची आणि तिच्या श्वानमैत्रिणीच्या १३ वर्षांच्या सहवासाची भावस्पर्शी गाथा.संपूर्ण पुणे पुस्तक महोत्सवातील लहान मुले, विद्यार्थी, तरुण-तरुणींच्या आकर्षणाचे प्रमुख केंद्र ठरले ते भारताचे दुसरे अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम. लहान मुले, विविध शाळा-महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, तरुण-तरुणी सकाळी दहा वाजल्यापासूनच शुक्ला यांना पाहण्यासाठी, त्यांना ऐकण्यासाठी हजर होते. प्रचंड उत्सुकतेपोटी नियोजित वेळेच्या तब्बल एक तास अगोदरच दाखल झाले होते..सकाळी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास शुक्ला कार्यक्रमस्थळी आले. आत्तापर्यंत केवळ शुक्ला यांचे अंतराळातील उडतानाचे पाहिलेले व्हिडिओ, त्यांचे अंतराळातील ऐकलेले अनुभव आणि पुढे अवघ्या देशाने त्यांचे केलेले उत्स्फूर्त स्वागत सर्वांनी टीव्हीवर पाहिले होते. आज मात्र तीच व्यक्ती प्रत्यक्षात समोर असल्याने प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर निखळ आनंद दिसत होता..बाहीच्या एका बाजूला देशाचा तिरंगा ध्वज, तर दुसऱ्या बाजूला ‘इस्रो’चे बोधचिन्ह असलेले निळ्या रंगाचे अंतराळवीराचे जॅकेट परिधान केलेल्या अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांचे व्यासपीठाच्या दिशेने आगमन होताच शेकडो विद्यार्थी नागरिकांनी उभे राहत टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचे स्वागत केले..व्यासपीठावर पाऊल टाकताच शुक्ला यांनी ‘नमस्कार पुणे, कसे आहात तुम्ही सर्व जण’ अशा खास मराठमोळ्या शब्दांत उपस्थितांशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासाचे संचालक युवराज मलिक यांनी साध्या, सोप्या पद्धतीने मुलाखत खुलवली. शुक्ला यांनीही अंतराळात जाण्यासाठी केलेली तयारी, प्रत्यक्ष अंतराळात स्थानकात घालवलेले ‘ते’ वीस दिवस, त्यावेळी शून्य गुरुत्वाकर्षणात हवेत तरंगण्याचा अनुभव, येथील महत्त्वपूर्ण संशोधन, सहकारी अंतराळवीरांचे लाभलेले सहकार्य, पुन्हा परतीचा प्रवास आणि त्यानंतर पृथ्वीच्या वातावरणाशी जुळवून घेताना येणाऱ्या अडचणींची मांडणी केली. अवकाशातील अनेक किस्से, गंमती-जमती सांगत त्यांनी काही क्षण मुलांना अंतराळाची सफर घडविली. मुलांनी विचारलेल्या भन्नाट प्रश्नांना ही तितक्याच भन्नाट आणि नर्मविनोदी शैलीत उत्तरे देत मुलांची मने जिंकली..छायाचित्र अन् स्वाक्षरीसाठी लागल्या रांगाअंतराळवीर शुभांशू शुक्ला यांच्यासमवेत छायाचित्र घेण्यासाठी लहान मुले, विद्यार्थी व तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. शुक्ला यांच्यासमवेत छायाचित्र काढल्यानंतर मुलांकडून शुक्ला यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी चढाओढ सुरू होती. शुक्ला यांनीही अतिशय हसतमुखाने, संयमाने व मुलांशी खेळीमेळीच्या वातावरणात त्यांच्याशी संवाद साधत, त्यांना छायाचित्र, स्वाक्षरी दिली. या क्षणाने मुलांसह त्यांच्या पालकांच्या चेहऱ्यावरही मोठा आनंद झळकत होता..Chitti Book Review : जीवाभावाची 'चिट्टी': एका लेखिकेची आणि तिच्या श्वानमैत्रिणीच्या १३ वर्षांच्या सहवासाची भावस्पर्शी गाथा.सुपरहिरो’ने दिलेला सल्लाआई-वडिलांचे कायम ऐकाजीवनात शिस्त महत्त्वाचीध्येय ठेवा आणि ते ध्येय पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न आणि मेहनत घ्याकशानेही खचून जाऊ नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.