Bopodi Land Scam : बोपोडी जमीन व्यवहार प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे; शीतल तेजवानीचे परदेशात पलायन?

पुणे : बोपोडी येथील कृषी विभागाच्या जमिनीवर मालकीहक्क दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल असलेला गुन्ह्याचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आला आहे. तर या प्रकरणातील कुलमुख्त्यारधारक शीतल किसनचंद तेजवानी हिने परदेशात पलायन केल्याची चर्चा आहे. मात्र, तेजवानी पसार झाल्याबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी अद्याप त्यास दुजोरा दिलेला नाही. या गुन्ह्यातील आरोपींचा पोलिस शोध घेत आहेत..बोपोडी आणि कोरेगाव पार्क या दोन्ही प्रकरणांत तेजवानी हिच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे पोलिस तिचा शोध घेत आहेत. मात्र, अद्याप ती पोलिसांच्या हाती सापडलेली नाही. या प्रकरणातील कागदपत्रे शासकीय विभागाकडून मागविण्यात आली आहेत. या कागदपत्रांची पडताळणी करून पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली. .या प्रकरणात नायब तहसीलदार प्रविणा बोर्डे यांनी सरकारतर्फे तक्रार दिली आहे. त्यानुसार तहसीलदार सूर्यकांत येवले, हेमंत गावंडे (रा. इंद्रा मेमरीज, बाणेर रस्ता), राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस, ह्रषीकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस (तिघे रा. नवी पेठ), विद्यानंद अविनाश पुराणिक (रा. इंदूर, मध्यप्रदेश), जयश्री संजय एकबोटे (रा. कुलाबा, मुंबई), शीतल किसनचंद तेजवाणी आणि 'अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी' कंपनीचा संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Pune Crime: पुण्यातील रस्त्यांवर गुंडगिरीचा माज; किरकोळ कारणांवरून हाणामारी, कोयत्याने वार करण्याचे प्रकार वाढले.येवले यांनी १२ फेब्रुवारी २०२४ ते १ जुलै २०२५ या कालावधीत अधिकारांचा गैरवापर केला. बोपोडी गावातील पाच हेक्टर ३५ आर इतक्या क्षेत्रफळाच्या शासकीय जमिनीचा अपहार करून ती खासगी व्यक्तींना दाखवण्यात आली. ही जमीन १८८३ पासून कृषी खात्याच्या मालकीची असून, शासनाच्या नावावर नोंद असतानाही येवले यांनी मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ हा महानगरपालिका क्षेत्रात लागू नसतानाही त्या अधिनियमान्वये बेकायदेशीर कागदपत्रे तयार केली, असे फिर्यादीत नमूद आहे.