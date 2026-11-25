पुणे : पुण्यातील बोपदेव घाटातील गारवा हॉटेलजवळ २५ नोव्हेंबर दुपारी काळजाचा ठोका चुकवणारा भीषण अपघात घडला आहे. तीव्र उतारावरून भरधाव वेगाने आलेल्या आयशर टेम्पोवरील चालकाचे अचानक नियंत्रण सुटल्याने टेम्पो थेट बस स्टॉपवर उभ्या असलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या घोळक्यात शिरला. .या दुर्घटनेत ३ विद्यार्थी दगावल्याची तर ५ ते ६ विद्यार्थी गंभीर जखमी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. या धक्कादायक अपघाताचे सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेजही समोर आले आहे..तुम्हीही हा 'लाफिंग बॉय' मीम वापरलाय? चौथीत शाळा सुटलेल्या अरुण कुमारची कहाणी डोळ्यात पाणी आणेल!.तीव्र उतारावर नियंत्रण सुटले अन् विद्यार्थ्यांना चिरडले! मिळालेल्या माहितीनुसार, बोपदेव घाटातील गारवा हॉटेल परिसरातील बस स्टॉपवर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी उभे होते. त्याच वेळी तीव्र उतारावरून भरधाव वेगाने येणाऱ्या आयशर टेम्पोवरील चालकाचे अचानक नियंत्रण सुटले. .'केओस पार्टी' असते तरी काय? सोशल मीडियावरील या भन्नाट ट्रेंडमागचे गुपित जाणून घ्या!.अनियंत्रित झालेल्या या टेम्पोने आधी एका वाहनाला धडक दिली आणि त्यानंतर थेट बस स्टॉपवर उभ्या असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या घोळक्यात घुसला. विद्यार्थ्यांना उडवल्यानंतरही हा टेम्पो थांबला नाही; त्याने पुढे जाऊन आणखी काही वाहनांनाही जोरदार धडक दिली..३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू आणि ५ ते ६ जखमी झाल्याची माहिती या भीषण अपघातात सुरुवातीला २ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू आणि ३ जण जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. मात्र, ताज्या अपडेटनुसार ३ विद्यार्थी दगावल्याचे आणि ५ ते ६ विद्यार्थी गंभीर जखमी झाल्याचे कळते. जखमी विद्यार्थ्यांना तातडीने उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .दरम्यान, मृतांची आणि जखमींची नेमकी संख्या तसेच नावे याबाबत पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत पुष्टी मिळणे बाकी आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून अधिक तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.