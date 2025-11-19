पुण्यात इमारतीचा स्लॅब कोसळून दुर्घटना, काही जण अडकल्याची भीती; अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल

पुण्यातील एका हॉटेलजवळ बांधकाम सुरू असताना स्लॅब कोसळल्याची घटना घडलीय. यात दोघेजण अडकले असल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती अग्निशामक दलाला मिळताच तीन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. इमारतीचं पुर्नबांधकाम सुरू असताना ही घटना घडली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पुण्यात ढोले पाटील रस्त्यावर हॉटेल कपिलाजवळ इमारतीचा स्लॅब कोसळलाय. यात दोघे जण ढिगाऱ्याखाली अडकले आहेत. स्लॅब कोसळल्याच्या घटनेनंतर अडकलेल्यांना बाहेर काढण्याचं काम सुरू आहे. जिवितहानीबाबत अद्याप काही माहिती समोर आली नाहीय..चालकाशिवाय धावली बस, मोठा अनर्थ टळलाबसचा चालक लघुशंकेसाठी उतरला.. थोड्या वेळातच बस चालू लागली अन् प्रवाशांचा गोंधळ उडाला. ही घटना पुण्यातल्या नऱ्हे भागात घडली आहे. सुदैवाने या कुठलीही जीवितहानी झालेली नसली तरी बसचं नुकसान झालं आहे. प्रवाशांचीदेखील भीतीने गाळण उडाली होती..मंगळवार, दि. १८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता पुण्यातल्या नऱ्हे येथे ही घटना घडली. नऱ्हे भागातल्या भैरवनाथ मंदिराजवळ पीएमपीएमएलची बस थांबवून बसचा चालक लघुशंकेसाठी गेला. चालक गेल्यानंतर काही वेळातच बस हळूहळू पुढे जाऊ लागली. या बसचा थोडा वेग वाढला आणि महावितरणच्या डीपीवर जाऊन बस आदळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.