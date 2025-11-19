पुणे

पुण्यात इमारतीचा स्लॅब कोसळून दुर्घटना, काही जण अडकल्याची भीती; अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल

Pune News : पुण्यात ढोले पाटील रस्त्यावर एका हॉटेलजवळ इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याची घटना घडलीय. यात काही जण अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात असून बचावकार्य वेगानं सुरू आहे.
सूरज यादव
पुण्यातील एका हॉटेलजवळ बांधकाम सुरू असताना स्लॅब कोसळल्याची घटना घडलीय. यात दोघेजण अडकले असल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनेची माहिती अग्निशामक दलाला मिळताच तीन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आहेत. इमारतीचं पुर्नबांधकाम सुरू असताना ही घटना घडली आहे.

