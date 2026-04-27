पुणे

Pune Crime News : पुण्यात थरार ! उत्तराखंडच्या 'त्या' तरुणाने पीएमपीएमएल बस का पळवली ? तपासात खळबळजनक माहिती समोर

Pune Bus Hijack : आरोपीने बस जंगली महाराज रोडवरून गोखले चौकापर्यंत चुकीच्या दिशेने वेगात चालवली. भररस्त्यातील या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि खळबळ उडाली. पोलिसांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करून गोखले चौकाजवळ आरोपीला अटक केली.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुण्यातील शिवाजीनगर येथील डेंगळे पुलाजवळ शनिवारी (२५ एप्रिल २०२६) सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजता एका २० वर्षीय तरुणाने पीएमपीएमएल बस पळवून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. आरोपीने बस डेंगळे पुलापासून जंगली महाराज रस्त्याने थेट गोखले चौकापर्यंत (गुडलक चौक) नेली. यावेळी तो भररस्त्यात चुकीच्या दिशेने सुसाट वेगाने बस चालवत असल्याने नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. अखेर पोलिसांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करून आरोपीला गोखले चौकाजवळ ताब्यात घेतले.

Loading content, please wait...
pune
pmp
PMPML
PMPML Bus

