Pune Crime News : पुण्यात थरार ! उत्तराखंडच्या 'त्या' तरुणाने पीएमपीएमएल बस का पळवली ? तपासात खळबळजनक माहिती समोर

पुण्यातील शिवाजीनगर येथील डेंगळे पुलाजवळ शनिवारी (२५ एप्रिल २०२६) सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजता एका २० वर्षीय तरुणाने पीएमपीएमएल बस पळवून नेल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. आरोपीने बस डेंगळे पुलापासून जंगली महाराज रस्त्याने थेट गोखले चौकापर्यंत (गुडलक चौक) नेली. यावेळी तो भररस्त्यात चुकीच्या दिशेने सुसाट वेगाने बस चालवत असल्याने नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. अखेर पोलिसांनी सिनेस्टाईल पाठलाग करून आरोपीला गोखले चौकाजवळ ताब्यात घेतले. .आरोपीचे नाव गोपाल बालरामसिंग राणा असून तो मूळचा उत्तराखंडातील पौरी गढवाल येथील रहिवासी आहे. सध्या तो पुण्यात राहत असून, खासगी बस चालक म्हणून काम करत असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. बस चालकाने इंजिन चालू ठेवून दुसऱ्या कामासाठी गेल्याने आरोपीने संधी साधली आणि बस चालवली. .पोलिसांच्या माहितीनुसार, अटकेनंतर आरोपीचे वर्तन अत्यंत विचित्र आणि विसंगत होते. तो पोलिसांच्या प्रश्नांना सुसंगत उत्तरे देत नव्हता. त्याचे मानसिक संतुलन ठीक नसल्याचे जाणवल्याने शिवाजीनगर पोलिसांनी त्याला उपचारासाठी ससून रुग्णालयातील मानसोपचार विभागात दाखल केले. वैद्यकीय तपासणीनंतरच त्याची मानसिक स्थिती निश्चित होईल, असे पोलिसांनी सांगितले..या प्रकारामुळे पुण्याच्या व्यस्त रस्त्यांवर मोठा धोका निर्माण झाला होता, परंतु पोलिसांच्या त्वरित कारवाईमुळे मोठा अपघात टळला. बस सुरक्षितपणे डेपोमध्ये परत आणण्यात आली आहे. शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध मोटार वाहन कायदा आणि संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे..PMPL बस चोरीचा पुण्यात थरार! पुढे बघा काय घडलं? .पुणे महानगरपालिका (PMC) इमारतीजवळील डेक्कन बस स्टँड परिसरात हा प्रकार घडला. यापूर्वी २०१२ मध्ये पुण्यात बस अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना नागरिकांच्या मनात अजूनही ताजी आहे, त्यामुळे या प्रकाराने पुन्हा भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरोपी पुण्यात कधी आला, तो शहरात कधीपासून राहात आहे. त्याची नेमकी मानसिक स्थिती याबाबत पोलीस सखोल तपास करत आहेत.