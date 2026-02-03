Pune Crime : पीएमपी बसमधील गर्दीत ज्येष्ठ महिलेचे सोन्याचे दागिने लंपास

पुणे : पीएमपी बसमधील गर्दीचा फायदा घेत चोरट्याने ज्येष्ठ महिलेचे सोन्याचे दागिने चोरून नेले. ही घटना वारजे ते केळकर रस्त्यावरील बसथांब्यादरम्यान घडली. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..याबाबत ६५ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेने फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार महिला शनिवार पेठेत राहतात. सोमवारी दुपारी दीडच्या सुमारास त्या वारजे ते पुणे स्टेशन या मार्गावरील पीएमपी बसमधून प्रवास करीत होत्या..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.प्रवासादरम्यान चोरट्याने त्यांच्या हातातील ३५ हजार रुपये किमतीची सोन्याची पाटली लंपास केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.