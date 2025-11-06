Pune Car Accident : पुण्यात आणखी एक भीषण अपघात ! पौड रस्त्यावर मेट्रो पिलरला कार धडकली अन्...

Summaryसामाजिक कार्यकर्ते ऋषिकेश बालगुडे आणि त्यांच्या मित्रांनी जखमीला बाहेर काढून मदत केली.अपघात रात्री साडेअकरा ते पावणे बारा वाजण्याच्या दरम्यान घडला.कारचालकाने मद्यपान केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला असून पुढील तपास सुरू आहे..Pune News: पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील बंडगार्डन मेट्रो स्टेशनला मेट्रो स्टेशनच्या खांबाला कार धडकून झालेल्या अपघातात तीन तरुणांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच आणखी एक भीषण अपघात घडला. एक भरधाव कार पौड रस्त्यावरीव मेट्रोस्थानकाच्या पिलरला धडकल्यामुळे कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. सुदैवाने गाडीमधील एअर बॅग मुळे चालक बचावला. काही तरुण कार्यकर्त्यांनी जखमीला तातडीने बाहेर काढल्याने पुढील अनर्थ टळला..ही घटना बुधवारी रात्री साडेअकरा ते पावणे बारा वाजण्याच्या दरम्यान एसएनडीटी मेट्रो स्टेशन समोर घडली. सामाजिक कार्यकर्ते ऋषिकेश बालगुडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बालगुडे आणि त्यांचे काही मित्र कारमधून स्वारगेटच्या दिशेने जात होते. त्यावेळी त्यांच्या डाव्या बाजूने एक होंडा सिटी कार प्रचंड वेगात पुढे गेली आणि पौड रस्त्यावरील मेट्रोच्या दुहेरी उड्डाणपुलाच्या पिलरला जाऊन जोरात धडकली. अवघ्या काही क्षणात हा अपघात घडला..ऋषिकेश बालगुडे आणि त्यांच्या मित्रांनी तातडीने त्यांची कार बाजूला लावली अन् जखमीला तात्काळ बाहेर काढले. त्यांच्या मोबाईलमधून कुटुंबीयांना फोन लावला. त्यानंतर पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि वाहतूक पोलिसांना देखील या संदर्भात फोन करून माहिती दिली. जखमी व्यक्ती अलंकार पोलीस स्थानकाजवळील परिसरात राहण्यास असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. बहुदा कारचालकाने मद्यपान केलेले असण्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..पौड रस्त्याकडून डेक्कनच्या दिशेने जाताना जिथे उड्डाण मेट्रोचा उड्डाणपूल सुरू होत; त्या ठिकाणी हा अपघात झाला. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आलेला आहे.मात्र या ठिकाणी लोकांच्या असंवेदनशीलताही पाहायला मिळाली काही लोकांनी मदत करण्याऐवजी मोबाईलमध्ये शूटिंग करण्यास सुरुवात केली. हे चित्र अतिशय विदारक आणि माणुसकीला लाजवणारे असल्याची प्रतिक्रिया बालगुडे यांनी दिली..FAQs अपघात कुठे झाला? → अपघात पुण्यातील पौड रस्त्यावरील एसएनडीटी मेट्रो स्टेशनसमोर झाला.अपघातात किती लोक जखमी झाले? → एकच व्यक्ती जखमी झाली असून एअरबॅगमुळे त्याचा जीव वाचला.अपघाताचे कारण काय असावे? → अतिवेग आणि मद्यपान केले असल्याचा प्राथमिक संशय आहे.मदत कोणी केली? → सामाजिक कार्यकर्ते ऋषिकेश बालगुडे आणि त्यांचे मित्रांनी तत्काळ मदत केली.अपघाताच्या वेळी लोकांची प्रतिक्रिया काय होती? → काहींनी मदत करण्याऐवजी मोबाईलने व्हिडिओ शूट करण्यास सुरुवात केली.पोलीस काय कारवाई करत आहेत? → पोलिसांनी प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून चालकावर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.