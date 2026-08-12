पुणे

Pune Stunt Video : पुण्यात परप्रांतीय तरुणांचा मध्यरात्री धिंगाणा, दारूच्या नशेत भरधाव कारमधून जीवघेणी स्टंटबाजी अन्... व्हिडिओ व्हायरल

Drunk Driving : दारूच्या नशेत भरधाव चारचाकीतून स्टंटबाजी करणाऱ्या तरुणांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. तरुणांनी हातात बिअरच्या बाटल्या घेत काचा उघडून शरीराचा काही भाग गाडीतून बाहेर काढत धिंगाणा घातला.
Pune Stunt Video

Pune Drunk Driving Viral Video

Yashwant Kshirsagar
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Viral Video: दारूच्या नशेत रस्त्यावर धुमाकूळ घालत भरधाव चारचाकीतून स्टंटबाजी करणाऱ्या तरुणांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. हातात बिअरच्या बाटल्या घेत चारही बाजूच्या काचा उघडून आणि कंबरेपासून शरीर बाहेर काढत तरुणांनी केलेली ही स्टंटबाजी पाहून नागरिकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

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