पुणे

Pune Case : लोहगड खूनप्रकरणातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल यांचे आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचे उपचारादरम्यान निधन

लोहगडावरील केतन अग्रवाल खटल्यात न्यायासाठी धडपड करणारे आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचे उपचारादरम्यान निधन; कँडल मार्चनंतर कुटुंबावर दुहेरी आघात
Devichand Agrawal, grandfather of businessman Ketan Agrawal, passed away during treatment at a private hospital in Pune.

Devichand Agrawal, grandfather of businessman Ketan Agrawal, passed away during treatment at a private hospital in Pune.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : लोहगडावर ढकलून देत खून करण्यात आलेला व्यावसायिक केतन अग्रवाल याचे आजोबा देवीचंद अग्रवाल यांचे शनिवारी (ता.४) सायंकाळी निधन झाले. येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.

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