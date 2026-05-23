Pune Census News : पुणे महापालिकेचा जनगणना कर्मचाऱ्यांना इशारा : निष्काळजी प्रगणकांवर ‘जनगणना कायदा १९४८’ अंतर्गत कठोर कारवाईची तयारी

पुणे : जनगणनेच्या कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, या कामात टाळाटाळ करू नये, ठरवून दिलेल्या वेळेत घरभेटी पूर्ण करा असा इशारा पुणे महापालिका प्रशासनाने दिला आहे. आज (ता. २३) जनगणनेच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. त्यात पुणे शहराची समाधानकारक प्रगती दिसून न आल्याने ही तंबी दिली आहे. .मुख्य जनगणना अधिकारी तथा आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, जनगणना संचालनालयाचे सह संचालक राजेश भोसले यांनी या बैठकीमध्ये मार्गदर्शन केले..महापालिकेकडून जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरभेटी देऊन माहिती संकलनाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना जनगणना संच देण्यात आले आहेत. मात्र काही कर्मचाऱ्यांनी अद्याप प्रत्यक्ष काम सुरू केले नसल्याचे तसेच काही जण प्रशिक्षणालाही अनुपस्थित राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. आज श्री गणेश कला क्रीडा केंद्र येथे झालेल्या बैठकीत सुमारे १ हजार ६०० पर्यवेक्षकांकडून शहरातील कामाचा आढावा घेण्यात आला. कामाची प्रगती अपेक्षित नसल्याने प्रशासनाने नाराजी व्यक्त करत तात्काळ काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.कामात दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्वरित कर्तव्यावर हजर होऊन काम सुरू करावे, अन्यथा त्यांच्यावर ‘जनगणना कायदा १९४८’ अंतर्गत शिस्तभंग तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे..नागरिकांनी सहकार्य करावेजनगणेनेचे काम करण्यासाठी प्रगणक सोसायट्यांमध्ये येत आहेत. पण काही ठिकाणी त्यांची अडवणूक केली जात आहे, आतमध्ये प्रवेश न दिल्याने कुटुंबाची माहिती मिळत नसल्याने हे काम अर्धवट राहात आहे. सोसायट्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांनी जनगणनेसाठी येणाऱ्या प्रगणकांना सोसायटीमध्ये प्रवेश द्यावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.