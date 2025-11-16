पुणे

Pune News : छत्रपती संभाजीनगरमधून आलेल्या पोलिसांनी पुण्यात तरुणीला मारहाण; ६ पोलिसांसह ८ जणांवर गुन्हा दाखल

Eight Booked for Assault and Caste Abuse on Woman : छत्रपती संभाजीनगरमधून पुण्यात आलेल्या एका तरुणीला मारहाण करून जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर ६ कार्यरत, १ निवृत्त पोलिस कर्मचारी आणि एका मैत्रिणीसह एकूण ८ जणांवर कोथरूड पोलिस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी, विनयभंग, अपहरण आणि दरोड्याच्या कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Eight Booked for Assault and Caste Abuse on Woman

Eight Booked for Assault and Caste Abuse on Woman

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : छत्रपती संभाजीनगरमधून पुण्यात आलेल्या एका तरुणीला ताब्यात घेण्यासाठी आलेल्या पोलिसांच्या पथकाने मारहाण, तसेच जातिवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणात आठ जणांवर गुन्हा दाखल झाला. यात सहा पोलिस, एक निवृत्त पोलिस व पोलिसाच्या एका मैत्रिणीचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
pune
robbery
caste
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com