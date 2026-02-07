पुणे

Pune News: पुणे महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्या दिमतीला आलिशान गाड्या; महापौर, उपमहापौरांसह समिती अध्यक्षांसाठी महापालिकेकडून २८ वाहनांची खरेदी!

PMC expenditure on official vehicles sparks controvers: महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी २८ आलिशान गाड्यांची खरेदी; विकासकामांच्या निधीवर परिणाम?
PMC’s Big Spend: 28 Vehicles Bought for Top Office Bearers

PMC’s Big Spend: 28 Vehicles Bought for Top Office Bearers

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: महापालिकेमध्ये तब्बल नऊ वर्षांनंतर नवीन सभागृह अस्तित्वात येणार आहे. दरम्यान, नव्या सभागृहातील महापौर, उपमहापौर यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी, प्रभाग समिती व इतर विशेष समितीच्या अध्यक्षांच्या दिमतीला आलिशान गाड्या असणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
Vehicle
district
Deputy Mayor
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.