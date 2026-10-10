CJP Protest: पुण्यातील CJP आंदोलकांचा मास्टर प्लॅन! पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर आर्टिकल २२६ चा वापर; आता हायकोर्टाचे पोलिसांना थेट आदेश!

महाराष्ट्रातून दिल्लीतील प्रस्तावित आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मध्य प्रदेशातील इटारसी रेल्वे स्थानकावर ट्रेनमधून उतरवून पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे प्रकरण आता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जबलपूर येथील उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, ताब्यात घेतलेल्या संबंधित व्यक्तींना न्यायालयासमोर हजर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने त्यांना सादर करावे किंवा सोडून द्यावे, अशी भूमिका मांडली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे..विद्यार्थ्यांना न्यायालयात हजर करण्याचे आदेशमुख्य न्यायमूर्ती अल्पेश यशवंत कोगजे आणि न्यायमूर्ती विवेक जैन यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर विशाखा प्रशांत लोंढे विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन यांच्यासह अन्य याचिकांवर सुनावणी झाली. ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. संबंधित विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुरक्षितपणे परत पाठवण्याची व्यवस्था करण्याचा पर्यायही सरकारसमोर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात राज्य सरकार आणि पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे..दिल्लीतील आंदोलनासाठी निघाले होते विद्यार्थीमिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनी पुण्याहून गोवा एक्स्प्रेसने दिल्लीला जाण्यासाठी निघाले होते. १० ऑक्टोबर रोजी कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) वतीने आयोजित प्रस्तावित आंदोलनात सहभागी होण्याचा त्यांचा उद्देश होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात एसआयआर प्रक्रियेला विरोध करणे, हे या आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे होते.मात्र, गोवा एक्स्प्रेस इटारसी रेल्वे स्थानकावर पोहोचल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ट्रेनमधून खाली उतरवण्यात आले आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची संख्या २१ आहे..Rahul Gandhi Vote Theft : 'राष्ट्रपतींनी मतचोरीचे आरोप फेटाळले नाहीत, उलट मागितले पुरावे'; राहुल गांधींचा मोठा दावा, CEC ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याचीही केली मागणी.अनुच्छेद २२६ अंतर्गत न्यायालयात दादया कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात बंदी प्रत्यक्षीकरणाच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २२६ नुसार उच्च न्यायालयाला नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याबरोबरच अन्य कायदेशीर हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठीही हस्तक्षेप करता येतो. एखाद्या व्यक्तीला बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवल्याचा आरोप असल्यास बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे दाद मागता येते..अशा याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालय संबंधित व्यक्तीला हजर करण्याचे निर्देश देऊ शकते आणि तिच्या ताब्याच्या कायदेशीर वैधतेची तपासणी करू शकते. या अधिकारामुळे सरकारी यंत्रणांच्या कारवाईची न्यायालयीन छाननी होऊ शकते. मात्र, अनुच्छेद २२६ हे गुन्ह्याची शिक्षा ठरवणारे कलम नसून उच्च न्यायालयाला योग्य प्रकरणांत आदेश देण्याचा घटनात्मक अधिकार प्रदान करणारे अनुच्छेद आहे.आता उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर राज्य सरकारकडून काय भूमिका मांडली जाते आणि ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची स्थिती काय आहे, याकडे लक्ष लागले आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन कार्यवाही स्पष्ट होणार आहे..Delhi CJP Protest CJPचा धसका! २५० रेल्वे रद्द, ४५ मेट्रो स्टेशन्ससह इंटरनेटही बंद; ४५ हजार जवान तैनात, आंदोलकांची धरपकड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.