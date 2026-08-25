पुणे

Pune Flashlight Collector: पुण्यातील अवलियाकडे टॉर्चचा खजिना; १२०० दुर्मीळ फ्लॅशलाइट्सची केंद्र सरकारने घेतली दखल, टॉर्चप्रेमाची अनोखी कहाणी!

Pune Man Preserves 1200 Rare Flashlights And Their History: बाराशेहून अधिक दुर्मीळ टॉर्चचा अनोखा संग्रह, महेश लोणकर यांच्या टॉर्चप्रेमाला ‘हर घर म्युझियम’मधून केंद्राची दखल; पहिल्या महायुद्धापासून आधुनिक तंत्रज्ञानापर्यंत प्रकाशयात्रा
Mahesh Lonkar Of Pune Collects 1200 Rare Flashlights Including Vintage And World War Models Recognized By Har Ghar Museum

Mahesh Lonkar Of Pune Collects 1200 Rare Flashlights Including Vintage And World War Models Recognized By Har Ghar Museum

sakal

Sudhir Jadhav
Updated on

पुणे : कागद जाळण्याइतकी ताकद असलेली टॉर्च, महायुद्धात वापरलेली टॉर्च, पेनच्या आकाराची, बाटलीसारखी, सोन्याचा मुलामा असलेली टॉर्च... अशा एक हजार २०० हून अधिक दुर्मीळ फ्लॅशलाइट्सचा संग्रह महेश लोणकर यांच्याकडे आहे. त्यांच्या या आगळ्यावेगळ्या छंदाची नुकतीच केंद्र सरकारच्या ‘हर घर म्युझियम’ उपक्रमातून दखल घेण्यात आली आहे. या उपक्रमासाठी तयार केलेल्या विशेष व्हिडिओमध्ये लोणकर यांच्या संग्रहाची आणि त्यांच्या टॉर्चप्रेमाची कहाणी मांडली आहे.

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