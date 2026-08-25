Pune Flashlight Collector: पुण्यातील अवलियाकडे टॉर्चचा खजिना; १२०० दुर्मीळ फ्लॅशलाइट्सची केंद्र सरकारने घेतली दखल, टॉर्चप्रेमाची अनोखी कहाणी!

पुणे : कागद जाळण्याइतकी ताकद असलेली टॉर्च, महायुद्धात वापरलेली टॉर्च, पेनच्या आकाराची, बाटलीसारखी, सोन्याचा मुलामा असलेली टॉर्च... अशा एक हजार २०० हून अधिक दुर्मीळ फ्लॅशलाइट्सचा संग्रह महेश लोणकर यांच्याकडे आहे. त्यांच्या या आगळ्यावेगळ्या छंदाची नुकतीच केंद्र सरकारच्या ‘हर घर म्युझियम’ उपक्रमातून दखल घेण्यात आली आहे. या उपक्रमासाठी तयार केलेल्या विशेष व्हिडिओमध्ये लोणकर यांच्या संग्रहाची आणि त्यांच्या टॉर्चप्रेमाची कहाणी मांडली आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.एका ऑटो कंपनीत व्हिज्युअल डिझाइनर म्हणून कार्यरत असलेले लोणकर (वय ४०) यांनी वयाच्या दहाव्या वर्षी पहिली टॉर्च घेतली. पुढे आधुनिक टॉर्चचा संग्रह करत असताना सात वर्षांपूर्वी त्यांनी जुन्या आणि दुर्मीळ टॉर्चचा शोध सुरू केला. त्यांच्या संग्रहात १९०५ मध्ये ‘एव्हर-रेडी’ कंपनीने तयार केलेली शंभर वर्षांहून जुनी टॉर्च आहे. दुर्मीळ ‘ग्लोव्ह कॅच स्विच’ असलेल्या या टॉर्चची किंमत ६५ हजार रुपये आहे. संग्रहातील बहुतांश टॉर्च त्यांनी देश-विदेशातील लिलावांतून मिळवल्या आहेत..लोणकर यांच्या संग्रहात केवळ पारंपरिक टॉर्च नसून बंदुकीच्या आकाराच्या, बाटलीच्या आकाराच्या, आणीबाणीच्या प्रसंगी रेडिओची सुविधा देणाऱ्या आणि हाताने फिरवून चार्ज करता येणाऱ्या टॉर्चचाही समावेश आहे. याशिवाय सोन्याचा मुलामा असलेल्या आणि अगदी लहान आकाराच्या मिनिएचर टॉर्चही लक्ष वेधून घेतात. त्यांच्या संग्रहात पहिल्या महायुद्धातील सुमारे १५४ टॉर्च आहेत. या दुर्मीळ वस्तूंची दुरुस्ती, स्वच्छता आणि त्यांचा इतिहास समजून घेण्यासाठी त्यांनी स्वतः अभ्यास केला आहे..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.सध्या संग्रहातील काही टॉर्च घरातील गॅलरीत मांडल्या असून, उर्वरित वस्तू बॉक्समध्ये सुरक्षित ठेवल्या आहेत. भविष्यात कासारसाई धरणाजवळील ११ हजार चौरस फुटांच्या जागेत घरासह टॉर्चचे संग्रहालय उभारण्याचा त्यांचा मानस आहे. शाळकरी मुलांसह नागरिकांना ते या संग्रहाची माहिती देतात. टॉर्चच्या माध्यमातून प्रकाशाच्या तंत्रज्ञानाचा आणि त्यामागील इतिहासाचा प्रवास जपण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.