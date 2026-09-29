Pune News : पुण्यातील ‘रामा’ला कोण वाचविणार? आयुक्तांना दिलेल्या धमकीचा विरोधीपक्षाकडून निषेध

पुणे - पुणे महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांना शहरातील एका आमदाराने गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिल्याने त्याचे आज शहरात पडसाद उमटले. विरोधी पक्षांतर्फे या धमकीचा निषेध करण्यात आला आहे. पुण्यातील ‘रामा’ला वाचविणार कोण? असा प्रश्न शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केला आहे..आरटीओ चौक ते बंडगार्डन या दरम्यान मुळामुठा नदीच्या बाजूने वेलस्ली रस्त्याच्या प्रकल्पाची ९० कोटी रुपयांची निविदा महापालिकेने काढली होती. हे काम मर्जीतील ठेकेदाराला न मिळाल्याने संतापलेल्या आमदाराने आयुक्तांना गुन्हा दाखल करेन, अशी धमकी दिली. यासंदर्भात आज ‘सकाळ’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाले आहे..शिवसेना ठाकरे गटाने सहसंपर्कप्रमुख संजय मोरे, महापालिकेतील गटनेते नितीन गावडे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. 'लंकेचा रावण दहा तोंडाचा होता; मात्र महापालिकेत अनेक तोंडांचे रावण महापालिकेचे लचके तोडण्यासाठी या रामावर तुटून पडत आहेत. या रामाला कोण वाचवणार?.' आयुक्तांच्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या सुमारे नऊ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. तरीही अधिकाऱ्यावरच जर राजकीय दबाव येत असेल तर या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे..विरोधीपक्षनेते निलेश निकम यांनी आयुक्त राम यांना पत्र देऊन त्यांना पाठिंबा दिला. तसेच या धमकीचा निषेध केला आहे. शहराच्या विकासाच्या कामात आम्ही नियमानुसार व पारदर्शी कामाबाबत आम्ही अभिनंदन करतो आणि पुढच्या कार्यात आम्ही सोबत असू, असे पत्रात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.