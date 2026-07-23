Pune Congress Protest: विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या निषेधार्थ पुणे काँग्रेस आक्रमक; मोदी सरकारविरोधात घोषणाबाजी

पुणे : नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेला अमानुष लाठीमार, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे व खासदार प्रियांका गांधी यांच्यावर आंदोलनादरम्यान पोलिस बळाचा वापर करण्यात आला, याच्या निषेधार्थ शहर काँग्रेसने बुधवारी राजभवनात काळे झेंडे दाखवून तीव्र आंदोलन केले. .Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.शहर काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप व दीप्ती चवधरी यांच्या नेतृत्वाखाली राजभवनात आंदोलन करण्यात आले. ‘शिक्षणमंत्र्याला सत्तेची मजा, विद्यार्थ्यांना लाठीची सजा,’ ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजीनामा द्या’, ‘गृहमंत्री अमित शहा राजीनामा द्या’, ‘शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या’, अशा घोषणा देत आंदोलनकर्त्यांनी निषेध नोंदविला..जगताप म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान भ्रष्टमुक्त सरकारचा दावा करतात, मात्र त्यांच्या काळात पेपरफुटी, राम मंदिरातील दानपेटीतून एक हजार ४०० कोटी रुपये चोरीला जाण्याची घटना घडली. मोदी यांनी आपली चूक मान्य करून तत्काळ धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्यावा. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.लाखो विद्यार्थी जंतरमंतरवर न्यायासाठी लढा देत असतानाही सरकार प्रधान यांना अभय देत आहे. शांततेत निदर्शने करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांमार्फत लाठीमार करण्यात आला.’’ या वेळी नीता रजपूत, नगरसेवक अविनाश साळवे, रफिक शेख, अविनाश बागवे, महेबूब नदाफ, मोहसीन शेख, लता राजगुरू आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.