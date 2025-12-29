पुणे

Maha Vikas Aghadi :राष्ट्रवादी महाविकास आघाडीत राहील असा विश्वास होता; काँग्रेस–शिवसेना उ. ब. ठा पक्षाची नाराजी!

Congress Shiv Sena Alliance : पुण्यातील निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने युतीची अधिकृत घोषणा केली. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाबाबत नाराजी व्यक्त करत नागरी प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्धार नेत्यांनी केला.
Discontent Over NCP Sharad Pawar Party’s Stand

Discontent Over NCP Sharad Pawar Party’s Stand

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ‘‘ राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आमचा सहकारी पक्ष आहे. हा पक्ष महाविकास आघाडीसोबत राहील, असा विश्वास पुणेकरांना होता. मात्र त्यांनी विश्वासार्हता गमावली आहे, अशी नाराजी काँग्रेस आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सोमवारी व्यक्त केली. तर शिवसेना आणि काँग्रेस आघाडीच्या माध्यमातून एकत्रित निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याची अधिकृत घोषणा आज दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Congress
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
pune
PMC Election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com