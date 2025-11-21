Pune News : काय सांगता? पुण्यात नगरसेवक पदासाठी चक्क १ कोटीची बोली...नेमका कुठं घडला प्रकार?

राज्यात नगर परिषद निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत १७ तारखेपर्यंत होती. त्याच दिवशी राजगुरुनगर परिषदेच्या एका प्रभागामधील गावकऱ्यांनी वेगळा निर्णय घेतला. निवडणुकीत अनेक उमेदवार उभे राहणार आणि पैसे खर्च करणार, त्यापेक्षा प्रभागाची निवडणूक बिनविरोध करू, असे त्यांनी ठरवले. .मात्र बिनविरोध निवडीसाठी त्यांनी अजब तोडगा काढला. त्यांच्या प्रभागातून सर्वसाधारण व महिला राखीव जागेवरचे दोन्ही उमेदवार लिलावाद्वारे निवडायचे. जे उमेदवार या पदांसाठी जास्त बोली लावतील, त्यांना इतर सर्व उमेदवारांनी पाठिंबा देऊन आपापले उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायचे, असे ठरले..Pune News : अजित पवारांचा निर्णय; सहकार संकुलात तीन नवीन मजले, एक मजला केंद्र सरकारसाठी राखीव.‘गाव करील ते राव काय करील’, या म्हणीप्रमाणे गावाच्या विरोधात जायची हिंमत कोणताच उमेदवार दाखवू शकला नाही. सर्वांनी प्रस्ताव मान्य केला. या लिलावासाठी गावच्या मंदिरात सर्व उमेदवार आणि गावकरी जमले. सर्वसाधारण जागेसाठी लिलाव बोली सुरू झाली. म्हणता म्हणता ती ९० लाखांवर गेली. त्यावेळी तीनच उमेदवार बोलीच्या रिंगणात राहिले..बोली ९७ लाखांवर गेल्यावर अजून एकाने माघार घेतली. दोनजण उरले. बोलीने एक कोटीचा टप्पा ओलांडला. एकजणाने एक कोटी दोन लाखांची बोली लावली. दुसऱ्याने एक कोटी तीन लाखांचा आकडा उच्चारल्यावर समोरचा थांबला आणि सर्वांत जास्त बोली एक कोटी तीन लाखांवर पक्की झाली. अशीच चढाओढ महिला राखीव जागेसाठीही झाली. याची बोलीही २२ लाखांवर गेली. त्यानंतर या बोली अंतिम झाल्या, इतर उमेदवारांनी आणि गावकऱ्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले..Pune Municipal Election : मतदारांच्या पळवापळवीने इच्छुकांचे धाबे दणाणले.माघारीनंतर चित्र स्पष्टसर्वांत जास्त बोली लावणारे दोन्ही उमेदवार आता या प्रभागाचे नगरसेवक आणि नगरसेविका होण्याची शक्यता आहे. पण त्यासाठी ठरल्याप्रमाणे बाकीच्या उमेदवारांनी माघार घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा सर्व बोलीचा प्रकार प्रत्यक्षात येणार की नाही, हे माघारीनंतरच स्पष्ट होईल. या बोलीचे पैसे गावाच्या स्वाधीन करून ते गावातील विकासकामांवर व परिसर सुधारण्यावर तसेच सार्वजनिक इमारतींची सुधारणा करण्यावर खर्च करण्याचा गावकऱ्यांचा मानस आहे. मात्र असा लिलाव झाल्याच्या माहितीला अधिकृतपणे दुजोरा देण्यासाठी कोणीही पुढे आलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.