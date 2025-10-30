रिटायर अधिकाऱ्याला डिजिटल अरेस्टनंतर १.१९ कोटींना लुटलं, धक्क्यानं मृत्यू; ३ मुली परदेशात

डिजिटल अरेस्टच्या घटनांमध्ये अलिकडच्या काळात वाढ झाली आहे. सायबर गुन्हेगारांकडून वृद्धांना जास्ट टार्गेट केलं जात आहे. पुण्यात विश्रांतवाडीतील राज्य सरकारच्या नोकरीतून निवृत्त झालेल्या ८२ वर्षीय अधिकाऱ्यासह पत्नीला ३ दिवस डिजिटल अरेस्ट करण्यात आलं होतं. त्यांच्याकडून १.१९ कोटी रुपये लुटण्यात आले. पैसे गमावल्याच्या धक्क्यानं वृद्धाचा मृत्यू झाल्याची घटना आता घडलीय. पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर पत्नीने सायबर पोलिसांशी संपर्क केला आणि तक्रार केली. या तक्रारीची खातरजमा केल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. तर घटनेनंतर वृद्धाच्या परदेशात राहणाऱ्या तिन्ही मुलींना घडलेल्या प्रकाराची माहिती देण्यात आली आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पुण्यात विश्रांतवाडी इथं ८२ वर्षीय वृद्ध निवृत्त अधिकारी त्याच्या ८० वर्षीय पत्नीसोबत राहत होते. १६ ऑगस्ट ते १७ सप्टेंबर या कालावधीत मुंबई सायबर पोलीस आणि सीबीआय अधिकारी असल्याचं सांगत त्यांना डिजिटल अरेस्ट करण्यात आलं होतं. वृद्ध व्यक्ती २२ ऑक्टोबरला त्यांच्या घरी बेशुद्धावस्थेत आढळले. त्यांना रुग्णालयात नेलं असता मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं..अनैतिक संबंधात अडसर, पतीच्या हत्येनंतर ओढणी लपवून पत्नीने पोलिसांना केला कॉल, नकुल भोईर हत्या प्रकरणी मोठी अपडेट.निवृत्त अधिकाऱ्याला मुंबई पोलिसातून एन्काउंटर स्पेशालिस्ट बोलत असल्याचा दावा करत एकाने फोन केला होता. त्यानं अशी भीती घातली की तुमच्या बँक खात्याचा आणि आधार कार्डचा वापर एका खासगी एअरलाइन कंपनीशी संबंधीत प्रकरणात करण्यात आला आहे. यानंतर सीबीआय़च्या दिल्ली कार्यालयातून आयपीएस बोलत असल्याचं सांगत आणखी काही फोन कॉल आले. फोन करणाऱ्यांनी धमकी दिली की जर तुम्ही सहकार्य केलं नाही तर गृहकैद किंवा तुरुंगात टाकलं जाऊ शकतं..पोलिसांनी सांगितले की, घाबरलेल्या वृद्धाला धमकी देत त्याला फोन कॅमेरा ऑन करायला लावला. यानंतर तीन दिवस दोघांना डिजिटल अरेस्टमध्ये ठेवलं. यावळी त्यांची आर्थिक आणि वैयक्तिक माहितीसुद्धा विचारण्यात आली. चौकशीच्या नावाखाली त्यांना अनेक प्रश्न विचारून माहिती घेतली गेली..शेवटी सायबर गुन्हेगारांनी हे प्रकरण मिटवण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यास सुरुवात केली. पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी पाच बँक खात्यांचे नंबर देण्यात आले. घाबरलेल्या दाम्पत्यानं मुलींकडून मिळालेल्या पैशासह आयुष्यभर साठवलेली जमापुंजीही त्यांना पाठवली. जेव्हा कॉल यायचं बंद झालं तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचं वृद्ध दाम्पत्याला समजलं. आर्थिक फसवणूक आणि छळ यानंतर वृद्ध निवृत्त अधिकारी तणावाखाली होते. यामुळे त्यांची तब्येत बिघडली आणि मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.