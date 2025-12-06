Pune News : 'मुलगी माझी नाही' तिचा डीएनए तपासावा; पालकत्व तपासणीसाठी पित्याने केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला!

पुणे : लग्नानंतर सात जन्म साथ देण्याच्या आणाभाका घेत एका जोडप्याने २०१५ मध्ये संसाराची गुंफण बांधली. सुरुवातीला सर्व सुरळीत असलेला हा संसार दोन मुलींच्या आगमनाने अधिक बहरला. मात्र कालांतराने पतीकडून होणारा शारीरिक आणि मानसिक छळ असह्य झाल्याने पत्नीने दोन वर्षांपूर्वी वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर छोटी मुलगी माझी नाहीच, तिचा डीएनए तपासावा, अशी मागणी करणारा अर्ज पित्याने दाखल केला. न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळत पतीला पाच हजार रुपये दंड ठोठावला आहे..सुरेखा विभक्त राहत असल्याने २०२१ मध्ये सुरेशने (नावे बदललेली) कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाचा दावा दाखल केला. दरम्यान पत्नीने देखभाल खर्च मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने मोठ्या आणि लहान अशा दोन्ही मुलींना दरमहा प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची अंतरिम पोटगी मंजूर केली. दावा सुरू असतानाच सुरेशने अचानक पत्नीच्या चारित्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करत लहान मुलगी स्वतःची नसल्याची शंका उपस्थित केली आणि मीच तिचा पिता आहे की नाही हे निश्चित करण्यासाठी तिचा डीएनए तपासणी व्हावी, असा अर्ज न्यायालयात केला..Pune News : मुलासह दोन महिन्यांत सासरी परतण्याचे पत्नीला न्यायालयाचे आदेश; पतीचा अर्ज मंजूर.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देत ॲड. कांबळे-सोनावणे यांनी डीएनए तपासणी ही केवळ संशयाची चाचणी नसून मुलांच्या मानसिक व भावनिक भवितव्याशी निगडित संवेदनशील बाब असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे हा अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली. कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्याम रुक्मे यांनी पतीचा अर्ज फेटाळत पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. या दाम्पत्यांचे २०१५ साली लग्न झाले होते. दोघेही मोलमजुरी करतात. त्यांना दोन मुली आहेत. मोठी दहा वर्षांची आणि लहान सात वर्षांची आहे..अर्ज केवळ मानसिक दबाव आणण्यासाठीसुरेखाच्या वतीने ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे यांनी या अर्जाला जोरदार विरोध केला. सुरेशच्या छळाला कंटाळून सुरेखा माहेरी गेल्यानंतर सुरेश काही काळ सासरीच राहिला होता आणि त्या काळात दाम्पत्यामध्ये शारीरिक संबंधही प्रस्थापित झाले होते, हे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. संसार व्यवस्थित सुरू असताना सुरेश मुलींवर प्रेम करीत होता; मात्र सध्या तो केवळ मानसिक दबाव आणण्यासाठीच पालकत्व तपासणीची मागणी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले..डीएनए तपासणी म्हणजे केवळ संशयाची चाचणी नाही; ती मुलांच्या भावनिक भवितव्याशी संबंधित अतिशय संवेदनशील बाब आहे. पती-पत्नीतील वाद वाढला म्हणून निष्पाप मुलीच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे योग्य नाही. हा अर्ज सत्यासाठी नव्हता, तर पत्नीवर मानसिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न होता. न्यायालयाने हा प्रयत्न ओळखून अर्ज फेटाळला, हे महिलांसाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.”ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे, पत्नीच्या वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.