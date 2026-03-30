Pune : पोलीस कोठडीत पूजा करायचीय! ऋषिकेश वैद्यची कोर्टाकडे अजब मागणी

पुणे, ता. ३० : देवाचा अवतार असल्याची बतावणी करून प्रसादातून गुंगीचे औषध देत महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणातील भोदूबाबाने पोलिस कोठडीत पुजा करण्यासाठी साहित्य मिळावे यासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. ऋषीकेश श्रीकांत वैद्य (वय ३९, रा. वसई, पालघर) असे या भोंदूबाबाचे नाव आहे. .ऋषीकेश वैद्य याने महिलेचे आक्षेपार्ह छायाचित्रे काढून तिला पाठविली असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. नाशिक येथील कॅप्टन अशोक खरातचे प्रकरण राज्यभर गाजत असतानाच शहरातील हा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी वैद्यला अटक करून न्यायालयात हजर केले. त्यावेळी न्यायालयाने त्याला सहा एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..आरोपीने धर्मगुरू असल्याचे भासवून उपासना, ध्यानधारणा शिकविण्याच्या बहाण्याने महिलेला जाळ्यात ओढले. 'मी देवाचा अवतार असून, तू माझी पत्नी आहेस. माझी सेवा केल्यास तुझ्या घरात सुखसंपत्ती येईल,' असे सांगत त्याने महिलेशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०२३ ला आरोपीने महिलेला मांजरी येथील एका लॉजवर नेले, तिथे प्रसादातून गुंगीचे औषध देऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले..दरम्यान पोलीस कोठडीत पुजा करण्यासाठी साहित्य मिळण्याचा अर्ज त्याने न्यायालयात दाखल केला. मात्र, न्यायालयाने हा अर्ज दाखल करून घेतला नाही. तर तपास अधिकाऱ्याला त्याला पूजेसाठी साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या तोंडी सूचना शनिवारी (दि.२८) दिल्या होत्या. मात्र, पोलिसांनी पूजेचे साहित्य दिलेच नाही. त्यामुळे बचाव पक्षाने पूजेसाठी साहित्य देण्याचा अर्ज ॲड. साजिद शहा यांच्यामार्फत केला. तपास अधिकारी आणि सरकारी पक्षाने सुरक्षिततेच्या कारणास्तव त्याला विरोध केला. त्यानुसार न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला.