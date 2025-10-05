Pune Crime: आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ रिल्स अपलोड करणे पडले महागात; पुणे पोलिसांनी काढली धिंड

Summaryमंथन भालेराव, फैजान शेख, पियुष बिडकर, अथर्व नलावडे आणि ओंकार मेरगु यांना अटक केली.समर्थ पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.आंदेकर टोळीवर आधीच मोका अंतर्गत कारवाई झाली असून नव्या पुराव्यांनंतर आणखी गुन्हे नोंदवले गेले आहेत..पुण्यातील कुख्यात आंदेकर टोळीचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून कडक पावले उचलली जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी आंदेकर टोळीविरोधात आणखी दोन गुन्हे दाखल झाले असतानाच आता काही तरुणांनी आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ रिल्स अपलोड केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनीआरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची धिंड काढली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदेकर टोळीच्या समर्थकांनी सोशल मिडिया अकाउंट वर आंदेकर समर्थनार्थ "बदला तो फिक्स, रिप्लाय होगा. आता फक्त बॉडी मोजा..." अशा व इतर स्टेटस स्टोरी अपलोड केल्या होत्या. असे रिल्स अपलोड करुन गुन्हेगारीस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची धिंड काढली आहे. .मंथन सचिन भालेराव, फैजान शेख, पियुष बिडकर, अथर्व नलावडे आणि ओंकार मेरगु असे अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत समर्थ पोलीस ठाण्यात आता या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस करत आहेत. .आयुष कोमकर प्रकरणात आणि इतर काही गुन्ह्यांत बंडू आंदेकरसह २० जणांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोका) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान नव्या तक्रारी व पुरावे समोर आल्यानंतर समर्थ पोलिसांनी आणखी दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. आता टोळीच्या समर्थनार्थ रिल्स बनविणाऱ्या आरोपींना पोलिसांनी चांगलाच हिसका दाखवला आहे. .FAQs प्र.१: आंदेकर टोळी म्हणजे काय? ➡️ आंदेकर टोळी ही पुण्यातील कुख्यात गुन्हेगारी टोळी आहे ज्यांच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे नोंदवले आहेत.प्र.२: पोलिसांनी कारवाई का केली? ➡️ काही तरुणांनी आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ हिंसक आणि भडकावू रिल्स सोशल मीडियावर पोस्ट केल्या होत्या.प्र.३: किती आरोपींना अटक करण्यात आली? ➡️ एकूण पाच आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.प्र.४: आरोपींची धिंड का काढली गेली? ➡️ गुन्हेगारी कृतींना प्रोत्साहन देणाऱ्यांना समाजात धडा शिकवण्यासाठी पोलिसांनी हे पाऊल उचलले.प्र.५: आंदेकर टोळीवर कोणता कायदा लागू करण्यात आला आहे? ➡️ महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (MCOCA) अंतर्गत टोळीवर कारवाई करण्यात आली आहे.प्र.६: तपास कोणत्या पोलीस ठाण्यात सुरू आहे? ➡️ हा तपास समर्थ पोलीस ठाण्याकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.