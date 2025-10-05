पुणे

Pune Crime: आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ रिल्स अपलोड करणे पडले महागात; पुणे पोलिसांनी काढली धिंड

Pune Crime: पुण्यात आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ रिल्स अपलोड करणाऱ्या तरुणांवर पोलिसांनी कारवाई केली. या तरुणांनी “बदला तो फिक्स, रिप्लाय होगा” असे गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारे रिल्स पोस्ट केले होते. पोलिसांनी आरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची धिंड काढली.
Pune Police parade youths arrested for uploading reels in support of the Andekar gang, showcasing strict action against gang glorification.

Pune Police parade youths arrested for uploading reels in support of the Andekar gang, showcasing strict action against gang glorification.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

मंथन भालेराव, फैजान शेख, पियुष बिडकर, अथर्व नलावडे आणि ओंकार मेरगु यांना अटक केली.
समर्थ पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
आंदेकर टोळीवर आधीच मोका अंतर्गत कारवाई झाली असून नव्या पुराव्यांनंतर आणखी गुन्हे नोंदवले गेले आहेत.

पुण्यातील कुख्यात आंदेकर टोळीचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी पुणे पोलिसांकडून कडक पावले उचलली जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी आंदेकर टोळीविरोधात आणखी दोन गुन्हे दाखल झाले असतानाच आता काही तरुणांनी आंदेकर टोळीच्या समर्थनार्थ रिल्स अपलोड केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनीआरोपींना ताब्यात घेऊन त्यांची धिंड काढली.

Loading content, please wait...
Crime News
Pune Crime News
Pune Police Force
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com