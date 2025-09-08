Pune Crime : पुण्यात ढोल ताशा पथकातील सदस्याकडून महिला पत्रकाराचा विनयभंग, सहकाऱ्यालाही मारहाण; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल

Woman journalist assaulted during Ganpati Visarjan: गणपती विसर्जन मिरवणुकीचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या महिला पत्रकाराचा विनयभंग करत तिच्या सहकाऱ्याला मारहाण करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी पुण्यात ढोल ताशा पथकातील दोन सदस्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. पुण्यातील फरासखाना पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल केला आहे. दोन्ही आरोपी हे त्रिताल ढोल ताशा पथकातील सदस्य आहेत. याप्रकरणी २० वर्षीय महिला पत्रकाराने फिर्याद दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी संध्याकाळी विसर्जन मिरवणुकीचे वार्तांकन करण्यासाठी महिला पत्रकार या त्यांच्या सहकाऱ्यासोबत दगडूशेठ गणपती मंदिर परिसरात गेल्या होत्या. त्रिताल ढोल ताशा पथकातील सदस्यांनी त्यांच्या मार्गात अडथळा आणला. त्याच वेळी यातील एका सदस्याने ढोल ताशा ट्रॉलीचे चाक महिला पत्रकाराच्या पायावरून नेली..Pune Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून परित्यक्ता महिलेवर अत्याचार; आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल.दरम्यान, महिला पत्रकारा याचा जाब विचारायला गेल्या असता पथकातील एका सदस्याने त्यांना स्पर्श करून ढकलून दिलं. महिला पत्रकाराच्या सहकाऱ्याने याबाबत विचारले असता त्याला सुद्धा पथकातील सदस्याने शिवीगाळ करत मारहाण केली. याप्रकरणी आता महिला पत्रकाराच्या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..Pune Crime : आयुष कोमकर खूनप्रकरणी बंडू आंदेकरसह १३ जणांवर गुन्हा दाखल; दोघांना पोलिस कोठडी.या घटनेनंतर आमदार रोहित पवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. पोलीस आणि ढोल पथकातील कार्यकर्त्यांकडून पत्रकारांना झालेल्या मारहाणीचा आणि गैरवर्तणुकीचा तीव्र निषेध आहे. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावरील हा हल्ला कदापि समर्थनीय नाही, असं ते म्हणाले. पत्रकारांच्या बाबतीत पुणे आणि मुंबई या दोन्ही ठिकाणी घडलेल्या तिन्ही घटनांची दखल घेऊन संबंधितांवर तातडीने कठोर कारवाई झाली पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व घटनांकडं गांभीर्याने लक्ष देत कारवाईचे आदेश द्यावे, अशी मागणीही रोहित पवार यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.