Pune Crime : पुण्यात खळबळ ! प्रसिद्ध 'गोल्डन मॅन' सनी वाघचौरेला बिश्नोई गँगकडून धमकी, तुझा बाबा सिद्दिकी करू अन्...
Golden Man Threat : खंडणी न दिल्यास बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येसारखी हत्या करण्याचा इशारा देण्यात आला. सुरुवातीला मस्करी समजलेली बाब नंतर गंभीर ठरल्याने सनी वाघचौरे घाबरले. पोलिसांकडे तक्रार दाखल करत त्यांनी संरक्षणाची मागणी केली असून तपास सुरू आहे.
पुण्याचा गोल्डन मॅन म्हणून ओळख असेल्या सनी नाना वाघचौर यांस बिश्नोई गॅंगकडून पाच कोटींची खंडणी मागण्यात आली आहे. खंडणीची रक्कम न दिल्यास तुझा बाबा सिद्दिकी करु अशी जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. गॅंगमधील शुभम लोणकर याने ही धमकी दिल्याने गोल्डन मॅन सनी ने पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालय गाठले अन् लेखी तक्रार दाखल केली. तसेच पोलीस संरक्षणाची मागणीही केली आहे.