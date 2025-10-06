Pune Crime : पुण्यात पोलिसच असुरक्षित? ड्यूटी संपवून घरी निघालेल्या पोलिसावर कोयत्याने वार; मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

Summaryपुण्यात लॉ कॉलेज रोडवर ड्यूटी संपवून घरी जाणाऱ्या पोलिसावर कोयत्याने हल्ला झाला.हल्ला झालेला पोलिस अमोल काटकर हे गुन्हे शाखा युनिट-३ मध्ये कार्यरत आहेत.मध्यरात्री बाईकवरील दोन व्यक्तींनी त्यांच्या डोक्यावर कोयत्याने वार केला..विद्येचे माहेरघर आणि राज्याची सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या पुणे शहरात सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच आता पोलिसच सुरक्षित नसल्याचे समोर आले आहे. ड्यूटी संपवून घरी जात असताना एका पोलिसावर दोघांनी कोयत्याने वार केल्याची घटना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली आहे. . शहरातील लॉ कॉलेजरोडवर सर्वांना हादरवणारी घटना घडली. अमोल काटकर हे गुन्हे शाखा युनीट-३ मध्ये काम करतात. ड्यूटी संपवून ते घरी जात असताना रविवारी ( दिनांक ६) रात्री एक वाजण्याच्या सुमारास लॉ कॉलेजरोडवर बाईक वरुन जाणाऱ्या दोघांनी काटकर यांच्या डोक्यात कोयत्याने वार केले. यात ते गंभीर जखमी झाले. .काटकर यांना सह्याद्री रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. या प्रकरणी पोलीस तपास करत आहेत. मोटारसायकलला कट मारल्याच्या कारणावरुन वाद पेटला आणि दोघांनी काटकर यांच्यावर वार केल्याची माहिती समोर येत आहे. पुण्यात याआधीही पोलिस कर्मचाऱ्यांनी मारहाणीच्या घटना घडल्या आहेत. मागील काही महिन्यांपूर्वी गाडी अडवल्याचा राग अनावर झाल्याने कोल्हेवाडीत तरुणांनी पोलिसाला मारहाण केली होती. याआधीही एका वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यावर पेट्रोल ओतून जाळण्याचा प्रकार समोर आला होता. .FAQs 1. ही घटना नेमकी कुठे घडली? ➡️ ही घटना पुण्यातील लॉ कॉलेज रोडवर मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली.2. जखमी पोलिसाचे नाव काय आहे? ➡️ जखमी पोलिसाचे नाव अमोल काटकर असून ते गुन्हे शाखा युनिट-३ मध्ये कार्यरत आहेत.3. पोलिसावर हल्ला का करण्यात आला? ➡️ मोटारसायकलला कट मारल्यावरून वाद झाला आणि त्यातूनच हल्ला झाला.4. सध्या पोलिस अधिकारी कुठे उपचार घेत आहेत? ➡️ अमोल काटकर यांच्यावर सह्याद्री रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.5. आरोपी कोण आहेत आणि ते पकडले गेलेत का? ➡️ आरोपी दोघांचा शोध सुरू असून पोलिस तपास करीत आहेत.6. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत का? ➡️ हो, याआधीही पुण्यात पोलिस कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्याच्या घटना नोंदल्या गेल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.