Pune Crime : पुण्यात पोलिसच असुरक्षित? ड्यूटी संपवून घरी निघालेल्या पोलिसावर कोयत्याने वार; मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

Pune Police Attack : गंभीर जखमी अवस्थेत काटकर यांना सह्याद्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मोटारसायकलला कट मारल्यावरुन झालेल्या वादातून हल्ला झाल्याची माहिती आहे.याआधीही पुण्यात पोलिसांवर हल्ल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत.
Yashwant Kshirsagar
  1. पुण्यात लॉ कॉलेज रोडवर ड्यूटी संपवून घरी जाणाऱ्या पोलिसावर कोयत्याने हल्ला झाला.

  2. हल्ला झालेला पोलिस अमोल काटकर हे गुन्हे शाखा युनिट-३ मध्ये कार्यरत आहेत.

  3. मध्यरात्री बाईकवरील दोन व्यक्तींनी त्यांच्या डोक्यावर कोयत्याने वार केला.

विद्येचे माहेरघर आणि राज्याची सांस्कृतिक राजधानी अशी ओळख असलेल्या पुणे शहरात सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच आता पोलिसच सुरक्षित नसल्याचे समोर आले आहे. ड्यूटी संपवून घरी जात असताना एका पोलिसावर दोघांनी कोयत्याने वार केल्याची घटना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली आहे.

