गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात मोठी बातमी! जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची ४० प्रकरणे समोर, तपास सुरू

कुख्यात गुंड निलेश घायवाल याच्या प्रकरणात आता पुणे पोलीस कारवाई करताना दिसत आहेत. याअंतर्गत, पुणे पोलिसांनी सोमवारी कुख्यात फरार गुंड निलेश घायवाल याच्याविरुद्ध बनावट पासपोर्ट मिळवणे आणि कागदपत्रांमध्ये चुकीची माहिती लपवल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला. तसेच लुक आऊट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. आता याबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. .पुण्यातील गुंड निलेश घायवळ प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. निलेश घायवळची जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची ४० प्रकरणं समोर आली आहेत. पोलीस तपासातून ही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात जमिनीचा व्यवहार हा कोट्यवधी रुपयांचा असल्याची शक्यता आहे. मालमत्ता आणि त्याने केलेल्या जमिनीच्या व्यवहाराचा समांतर तपास पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे..रस्त्यावर तलवारीने कापला वाढदिवसाचा केक! सलगर वस्ती पोलिसांत गुन्हा दाखल; सात जणांना पोलिसांनी बजावली नोटीस.निलेश घायवळ आणि सचिन घायवळच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची आर्थिक गुन्हे शाखेने चौकशी केली सुरू करण्यात आली आहे. घर झडती दरम्यान पुणे पोलिसांना अनेक ठिकाणचे जमिनीचे कागदपत्र आढळून आले आहेत. निलेश घायवळ परदेशात पळून गेला आहे. त्याला परत आणण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करत आहेत. तर दुसरीकडे निलेश घायवळ प्रकरण गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आले आहे..निलेश घायवळ प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे दिला आहे. निलेश घायवळ यावर मोक्का अंतर्गत गुन्हा दाखल असून या प्रकरणाचा तपास आता गुन्हे शाखा करणार आहे. पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी आदेश जारी केला आहे. २०२१ मध्ये सुद्धा घायवळवर दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास गुन्हे शाखेकडे होता. निलेश घायवळ वर ३० दिवसांच्या आत ५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कोथरूड मध्ये झालेला गोळीबार, वाहनांचा खोटा नंबर, घरात मिळून आलेले शस्त्र, खंडणी यासारखे गंभीर गुन्हे घायवळवर दाखल करण्यात आले आहेत.